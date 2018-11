In ihrer ersten Saison in der Kreisstaffel II ist den neu formierten Damen II der Tennisabteilung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit einer Bilanz von 5:0-Siegen der Aufstieg in die Kreisstaffel I gelungen . Im vergangenen Spiel gegen die TA SV Hintersteinenberg I machte die Mannschaft aus der Aalener Weststadt mit einem 4:2-Sieg den Aufstieg perfekt. Foto: TSG