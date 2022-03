TSG bindet zwei Stammkräfte

In der Winterpause konnte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bereits vermelden, dass Joshua Barth, Daniel Rembold und Oliver Rieger auch nächste Saison im Trikot der Weststädter auflaufen werden. Nun haben sich zwei weitere Stammspieler für die Zukunft zum Verein bekannt.

Einerseits bleibt der Faber-Elf Magnus Haas auch in der nächsten Saison erhalten. Der 28-jährige Defensivakteur wechselte vor der Saison von der TSG Tübingen zurück nach Aalen. In dieser Spielzeit entwickelte er sich dann nach anfänglichen Verletzungsproblemen zu einem echten Rückhalt in der Abwehr der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. In 18 Partien kam er dabei bereits auf zwei Tore.

Neben Magnus Haas hat sich mit Allrounder Cornelius Fichtner ein weiterer Spieler dazu entschieden, den Weg mit der TSG weiterzugehen. Den vielseitig einsetzbaren Fichtner konnte der Verbandsligist direkt für zwei weitere Jahre binden. Cornelius Fichtner spielt bereits seit Sommer 2019 für die Sauerbachkicker und hat sich ebenso wie Magnus Haas als Schlüsselspieler im Team von Trainer Patrick Faber etabliert.