TSG-Achterbahnfahrt diesmal mit positivem Ende

Nachdem die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach bereits am vergangenen Dienstag im Pokal gegen Ehingen-Süd ein turbulentes Spiel lieferte, bot sich den Zuschauern auch am Samstag ein echtes Spektakel. Hatte die TSG im Pokal noch mit 2:3 verloren, behielt man diesmal gegen den Tabellendritten aus Leinfelden-Echterdingen mit 4:3 die Oberhand.

Einige Änderungen in der Startformation veranlasste Coach Patrick Faber bei seiner TSG im dritten Spiel dieser Woche. Im Tor ersetzte Joshua Barth Jakob Pfleiderer. Kai Horlacher und Cornelius Fichtner standen für Jonas Keller und David Weisensee auf dem Platz. Oliver Rieger spielte für Julian Köhnlein links außen. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen durch Daniel Rembolds Lupfer nach fünf Minuten in Führung. Auch danach spielte die Elf aus der Weststadt gefällig nach vorne und drängte auf das schnelle 2:0. Stattdessen legte sich die junge Mannschaft selbst ein Ei ins Nest. Nach einer Ecke ließ sich die TSG zu viel Zeit im Strafraum. Renato Peric traf nach 23 Minuten aus dem Getümmel zum Ausgleich. Die Weilermer zeigten sich wenig geschockt und fuhren direkt nach Wiederanpfiff einen Angriff über die rechte Seite. Rembolds scharfe Flanke erreichte Oliver Rieger, der zum 2:1 traf. Keine zehn Minuten später trat Nicola Zahner einen Freistoß genau zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Daniel Serejo hatte sich in eine Riesenlücke zehn Meter zentral vor dem Gästetor davongestohlen und zimmerte das Spielgerät volley ins Tor. In der Folge wirkte der Calcio-Torhüter bei Standards ein ums andere Mal unsicher. Doch wie im Pokal unter der Woche verspielte das junge Team aus Hofherrnweiler und Unterrombach innerhalb kürzester Zeit einen Zwei-Tore-Vorsprung. Zunächst flutschte TSG-Keeper Joshua Barth ein Swieter-Schuss durch die Handschuhe. Mit dem Pausenpfiff stellte Georgios Kotsoglou noch auf 3:3. Eine wahnwitzige erste Hälfte, in der sogar noch mehr Tore hätten fallen können. Nach Wiederbeginn beruhigte sich das Spielgeschehen etwas. Beide Mannschaften zeigten sich aber weiterhin offensiv gefährlich. Mitte des zweiten Abschnitts hatte die Sauerbachelf nach einer Ecke die große Chance auf die erneute Führung. Kurz vor der Linie verpassten allerdings mehrfach TSG-Spieler. Kurz darauf wurde ein TSG-Spieler im Strafraum klar getroffen, weshalb der Schiedsrichter schnell auf den Punkt zeigte. Nach Rücksprache mit seinem Assistenten entschied er allerdings auf Abseits – wohl die richtige Entscheidung. Nachdem Joker Julian Köhnlein zweimal innerhalb kurzer Zeit an der Außenlinie von Renato Peric umgeschlagen wurde, musste Calcio die Schlussphase in Unterzahl bestreiten. Sieben Minuten vor dem Ende fiel der Ball dann dem aufgerückten Rechtsverteidiger Cornelius Fichtner vor die Füße. Dessen Vollspannschuss landete flach im rechten Eck. Die Führung hatte sich bereits angebahnt und war nicht unverdient. In den letzten Minuten verstand es die TSG, clever Zeit von der Uhr zu nehmen, auch wenn dies den Gastgebern noch die ein oder andere gelbe Karte einbrachte.