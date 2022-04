TSG Abtsgmünd unter den Top-Ten beim Schwaben-Cup

Vor Kurzem fand der Schwaben-Cup in Stuttgart statt. Bei diesem Großevent waren 34 Vereine mit insgesamt 600 Teilnehmern vertreten. Vier Schwimmer der TSG Abtsgmünd gingen bei diesem gut organisierten Wettkampf an den Start. Dabei konnten viele Top-Ten Platzierungen und neue Bestzeiten erzielt werden.

Für die Schwimmer der TSG war es der erste große Wettkampf nach langer Pause auf der 50 Meter (m) Bahn. Bester Schwimmer war Dmytro Nagler (Jahrgang 2007) mit deutlichen Steigerungen seiner Bestzeiten über die 50 m Rücken sowie über die Bruststrecken. Hier erzielte Nagler über 50 m Brust in 0:39,51 Minuten (min.) den achten Platz. Auch über die 100 m Brust schwamm er sich unter die besten zehn Teilnehmer in seinem Jahrgang. Maximilian Maier (2008) erreichte trotz längerer Trainingspause gute Zeiten. Über die 50 m Rücken erschwamm Maier sich bei einem starken Teilnehmerfeld Platz 12. Für Leah Eh (2006) und Gerrit Müller (2006) war es der erste große Wettkampf auf einer 50 m Bahn. Leah Eh erschwamm sich dabei in einer guten Zeit über die 100 m Brust den neunten Platz. Gerrit Müller schwamm über die 50 m Rücken in 0:42,32 min. auf Platz 6.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Maximilian Maier (2008): 50 m Rücken, 0:39,25 min, 12. Platz, 50 m Freistil, 0:34,60 min, 27. Platz, 100 m Freistil, 1:15,03 min, 24. Platz. Leah Eh (2006): 50 m Freistil, 0:37,43 min, 19. Platz, 100 m Freistil, 1:24,71 min, 21. Platz, 50 m Brust, 0:47,01 min, 11. Platz, 100 m Brust, 1:42,48 min, 9. Platz. Dmytro Nagler (2007): 50 m Rücken, 0:37,32 min, 9. Platz, 50 m Freistil, 0:32,53 min, 26. Platz, 50 m Brust, 0:39,51 min, 8. Platz, 100 m Brust, 1:31,34 min, 9. Platz. Gerrit Müller (2006): 50 m Rücken, 0:42,32 min, 6. Platz, 50 m Freistil, 0:30,90 min, 14. Platz, 100 m Freistil, 1:17,85 min, 15. Platz.