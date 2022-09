TSG: 4:0-Erfolg in Wangen

Mit 4:0 überrollte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den FC Wangen und steht nun auf Platz acht in der Tabelle.

Bereits in der Anfangsphase übernahm die TSG die Kontrolle und ging früh in Führung. Nicola Zahner schloss aus 16 Metern flach ins Eck ab. Zwar trafen die Hausherren aus Wangen im Anschluss die Latte, ansonsten hatte die TSG die Begegnung allerdings im Griff. Nach einer halben Stunde erhöhte Nicola Zahner für das Auswärtsteam bereits auf 2:0 per Freistoß. „Wir haben eine konzentrierte Leistung abgeliefert und haben trotz der Pausenführung nicht nachgelassen. Der Sieg war hochverdient“, erzählt TSG-Defensivmann Samuel Schwarzer.

Und in der Tat machte die TSG auch nach dem Seitenwechsel genau da weiter, wo sie zuvor aufgehört hatte. Die Gäste bestimmten das Spiel und ließen in der Defensive selten etwas zu. Offensiv blieben die Weststadtkicker gallig und erspielten sich ab und an Chancen. Eine dieser Chancen verwertete Stürmer Benjamin Schiele nach etwa einer Stunde zum 3:0 und damit zur Vorentscheidung.

Nach starkem Gegenpressing musste Schiele im Strafraum nach Querpass nur noch den Fuß hinheben. In der Schlussphase machte die Rasselbande dann den Deckel drauf. Daniel Rembold markierte das 4:0. Mit vier erzielten Treffern ist er der Top-Torjäger der TSG. Alles in allem war der Sieg der Weilermer an diesem Nachmittag nie gefährdet. Mit dem Erfolg bei einer der längsten Auswärtsfahrten in der Verbandsligasaison, verbessert sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach auf Rang acht in der Tabelle, punkt- und torgleich mit dem FC Wangen. Allerdings hat die Faber-Elf noch das Nachholspiel in der Hinterhand. Am kommenden Samstag steht um 14 Uhr das Derby gegen Normannia Gmünd an.