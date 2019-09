TSG-1:4 gegen die TSG

Das Spitzenteam der Fußball-Verbandsliga TSG Backnang gab sich im Duell gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach keine Blöße. 1:4 unterlag das Team von Benjamin Bilger und Patrick Faber. Nun gilt die volle Konzentration auf das Spiel gegen den SVK Rutesheim.

„Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ist ein traditionsreicher Verein, der, wie es sich für eine TSG gehört, noch im 19. Jahrhundert gegründet wurde, 1899 um ganz genau zu sein. Immerhin freut sich Verbandsligist Hofherrnweiler-Unterrombach auf den bisherigen Saisonhöhepunkt: der Tabellenführer, die TSG Backnang von 1919, wird im altehrwürdigen Hofherrnweiler Bohnensträßle gastieren“, so war es im Vorbericht der beiden „Tagesspiegel“-Redakteure David Joram und Julian Graeber in einem Artikel zu Keven Schlotterbeck (Union Berlin) zu lesen.

Es schien so, als ob die TSG dem Ligaprimus über die gesamte Spielzeit zu großen Respekt entgegenbrachte. Das Team um Toptorjäger Mario Marinic hatte von Beginn an mehr Ballbesitz. Die erste Torchance hatten aber die Gastgeber. Pascal Weidl zog mit seinem starken linken Fuß ab. Marcel Knauss im Tor der Backnanger konnte den Ball nur abklatschen lassen. Dann zappelte das Leder zum ersten Mal im Netz. Marinics Treffer wurde jedoch aberkannt. Es dauerte aber nur einige Minuten, dann war der Ball erneut im Tor der Weilermer. Julian Geldner nutzte einen Fehler der TSG-Defensive eiskalt aus und erzielte die 1:0-Führung für den Tabellenführer. Efendi Erol war es dann, der die Schlafmützigkeit der Gäste bei seinem Freistoß eiskalt nutzte. Das Knauss noch die Mauer positionieren wollte, zappelte der Ball im Netz. 1:1.

Bilger ärgert sich

Die Mannschaft von Evangelos Sbonias ließ sich vom Gegentreffer nicht aus dem Konzept bringen. In dieser Phase war die Klasse einer Spitzenmannschaft deutlich zu erkennen. Backnang ließ Ball und Gegner geschickt laufen. Die Mannen aus der Weststadt hatten kaum Zugriff auf das Spiel. Leon Maier köpfte in der 33. Minute an die Latte. In der Schlussphase der ersten Halbzeit entschieden die Gäste die Partie. Im Rampenlicht Mario Marinic, der an diesem Tag erneut seine Klasse unter Beweis stellen konnte. Nach einem Patzer der TSG-Hintermannschaft erkannte der Torjäger die Situation am Schnellsten und zog aus 25 Metern gekonnt ab. Manuel Landgraf im Gehäuse der TSG hatte keine Chance. 1:2. Nur drei Minuten später versenkte Marinic eine Flanke von der rechten Seite auf den langen Pfosten zum 1:3. Die Entstehung beider Treffer ärgerte Bilger anschließend auf der Trainerkonferenz im TSG-Sporttreff. „Wir wussten, dass Mario Marinic den Unterschied in so einem Spiel ausmachen kann, deshalb war die Vorgabe, dass wir im Strafraum eng an ihm dran sein müssen. Dies haben wir nicht geschafft“, so der TSG-Trainer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Bilger Robin Zolnai und Julian Köhnlein für Pascal Weidl und Efendi Erol. Der Trainer verstärkte damit die Defensive. Mit Erfolg. Backnang hatte im zweiten Durchgang kaum noch entscheidende Szenen. Natürlich war die zwei Tore Führung beruhigend und man konnte die Partie souverän herunterspielen. Das Team aus der Weststadt Aalens versuchte auch in der zweiten Halbzeit spielerische Akzente zu setzen, gefährlich für Marcel Knauss wurde es aber nicht. 16 Meter vor dem Tor schnürte Backnang das Feld enger und ließ den Weilermern keine Chance. Marvin Zimmermann schraubte in der Nachspielzeit das Ergebnis auf 4:1 hoch. Dazu sah Michl Bauer nach wiederholtem Foulspiel noch die gelb-rote Karte.