Truck Trial: Spannung bis zuletzt

Die Konkurrenz schläft nicht. Das mussten sich die Lauchheimer Marcel Schoch und Johnny Stumpp im zweiten Lauf im südfranzösischen Montalieu-Vercieu eingestehen. Traditionell am Pfingstwochenende ist der Europa Truck Trial Lauf das Highlight in der Region.

Das besondere Verhältnis der französischen Motorsport-Fans zum Truck Trial spiegelte sich auch dieses Jahr in zahlreichem Erscheinen wieder. „Das härteste Trial Europas“ – dieser Slogan bewährte sich am Wochenende in jeder einzelnen Sektion mit anspruchsvoll gesteckten Toren. Die Schadensbilanz am Ende zeigte einen zerbrochenen Rückspiegel, Dellen an jeder Ecke des Fahrzeuges und drei kaputte Reifen.

Das HS-Schoch-Hardox-Truck-Trial-Team startete aus seiner Kategorie mit vier anderen Teams aus drei Nationen. Da in Frankreich in gemischten Gruppen gefahren wurde, hatte man während des ganzen Rennens keinen direkten Vergleich und konnte erst am Schluss punktemäßig abrechnen und gegenüberstellen.

Alle Teams fuhren an beiden Tagen auf dem gleichen Niveau und so entschied das Glück beziehungsweise Pech während den einzelnen Sektionen über Sieg oder Niederlage. Das HS-Schoch-Hardox-Truck-Trial-Team belegte am Ende vom zweiten Lauf den zweiten Platz hinter MSC TruckTrialTeam Cloppenburg.

In der Gesamtwertung sind Schoch und Stumpp immer noch führend und starten somit voller Vorfreude und Spannung in den ersten deutschen Lauf dieser Saison Anfang Juli in Dreis-Brück.