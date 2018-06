Truck Trial: Heimlauf am Wochenende

Am kommenden Wochenende findet in Hülen bei Lauchheim im Steinbruch der Firma Schneider der Saisonauftakt zur Truck-Trial-Europameisterschaft statt. Hier wurde zuletzt 2008 ein Lauf zur Europameisterschaft ausgetragen. Das Gelände hat sich sicherlich stark verändert und so werden alle Teams zum Saisonstart vor neuen Herausforderungen stehen.

Über 50 Teams

Über 50 Teams aus zehn verschiedenen europäischen Ländern nehmen mit ihren allradangetriebenen Lastkraftwagen, Oldtimer-LKW, Zugmaschinen oder selbst fahrenden Arbeitsmaschinen den Kampf um die begehrten Europameisterschaftspunkte auf. Beim Truck-Trial geht es nicht um Schnelligkeit, Truck Trial bedeutet Geschicklichkeitsfahren in extrem schwierigem Gelände.

Unüberwindbare Hindernisse

Dabei gilt es, scheinbar unüberwindbare Hindernisse wie riesige Steinblöcke, Steilhänge oder Wasserlöcher zu überwinden. Nur wer Mut zum Risiko beweist und die Grenzen des Machbaren zu überschreiten versucht, kann beim Truck-Trial-Sport erfolgreich sein. Entscheidend ist nicht, den Parcours am schnellsten zu absolvieren. Ziel ist es, die gesteckten Tore und Hindernisse möglichst fehlerfrei zu durch- und zu überqueren. Die Richtung allzu häufig zu wechseln ist ebenso verboten, genau wie anzuhalten. Dies führt ebenso wie das Berühren der Torstangen zu Fehlerpunkten. Sieger ist, wer am Ende des Rennens am wenigsten Fehlerpunkte hat. Truck-Trial-Rennen finden unter anderem in ehemaligen Kohleabbaugebieten, Steinbrüchen oder Sandgruben statt.

Show bieten

Marcel Schoch und Co-Pilot Johnny Stumpp vom HS-Schoch Hardox Truck-Trial-Team aus Lauchheim gehen 2017 bereits in die elfte Saison und versuchen, ihren Europameistertitel bei den Vierachsern erneut erfolgreich zu verteidigen. Fünfmal ist dies bereits bis 2016 gelungen, insgesamt waren sie bereits sieben Mal Europameister.

Das Team wird aber auch in der kommenden Saison und ganz besonders beim Heimlauf in Hülen kämpfen wie am Anfang. Den Siegesdrang haben die beiden immer noch. Sie wollen den Zuschauern auch etwas bieten, indem sie Tore fahren, bei denen andere Teams schon vorher abwinken würden. Dadurch bieten sie eine spannende Show.

In Lauchheim kann man den Motorsport am kommenden Wochenende hautnah erleben.

Die Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung verlosen 5 x 2 Tickets zum Europa-Truck-Trial-Lauf in Lauchheim. Die ersten Anrufer, die sich am Donnerstag unter 07961 / 98 88 67 melden, gewinnen die Karten. Weitere Infos finden Sie hier: www.europatrucktrial.org