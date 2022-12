Trotz teurem Glühwein kommt der Aalener Adventszauber super an

Der Countdown läuft. Nur noch zwei Tage, dann schließt der Aalener Weihnachtsmarkt auf dem Spritzenhausplatz am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr seine Pforten. Zwischen 1000 und 2500 Besucher hätten den Adventszauber unter den Platanen täglich besucht, sagt Georg Löwenthal. Unterstützt wurde er als Veranstalter von der Stadt Aalen, federführend vom Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) unter der Regie des Citymanagers Reinhard Skusa. Auch dieser zieht mit Blick auf den Budenzauber ein positives Fazit. Wie der Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr fortgeführt wird, werde im Nachgang in Gesprächen geklärt.

Zwei Jahre lang lag der Spritzenhausplatz unter den Platanen in der Vorweihnachtszeit wegen Corona brach. Umso größer sei der Hunger der Aalener und Gäste von außerhalb gewesen, sich hier wieder bei Glühwein und einer Grillwurst zu treffen, sagt Löwenthal. Die Preise vor allem mit Blick auf Glühwein sind so manchem allerdings sauer aufgestoßen. Fünf Euro dafür berappen zu müssen, sei unverhältnismäßig, fanden einige Besucher, die auch in Aalens Nachbarstadt schielten. In Schwäbisch Gmünd kostete dieser „nur“ 3,50 Euro.

Bei Löwenthal sei diese Kritik nicht angekommen. Im Gegenteil: Trotz der fünf Euro sei der Glühwein in Mengen geflossen. Welche Mengen ausgeschenkt wurden, kann er nicht sagen. Unterm Strich seien es aber mehrere Tausend Liter gewesen. 2005 hat der Chef der Schaustellerfirma Löwenthal die Organisation des Weihnachtsmarkts übernommen. In diesem Jahr managte er den Budenzauber erstmals gemeinsam mit der Stadt Aalen, oder besser gesagt mit dem ACA.

Die Zusammenarbeit habe sich bewährt, sagt Löwenthal und denkt unter anderem an die Beseitigung des Mülls oder die Reinigung der Toilettenanlagen. Sein Dank gilt auch den Stadtwerken, die die Stromkosten für den Betrieb des Adventszaubers übernommen haben. „Andernfalls hätten wir die gestiegenen Preise an die Beschicker weitergeben müssen.“ Auch vonseiten der Stadt Aalen sei das Zusammenspiel mit Löwenthal gut gewesen, sagt die Pressesprecherin Karin Haisch. Erfreulich sei es auch gewesen, dass keinerlei Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörung beim Ordnungsamt aufgeschlagen seien. Auch ansonsten seien unschöne Vorfälle wie Diebstähle oder Schlägereien ausgeblieben.

Der Erfolg des Adventszaubers sei auch dem Wetter geschuldet gewesen. „Dieses hat uns in die Karten gespielt“, sagt Skusa. Noch gut kann er sich an Jahre erinnern, als die Besucher hier im T-Shirt verweilten oder bei strömendem Regen gänzlich ausblieben. Bereits der erste Tag, der 21. November, sei gut besucht gewesen und die Resonanz habe sich peu á peu immer mehr gesteigert. Unterm Strich seien die Besucherzahlen und damit einhergehend die Umsätze nicht schlechter wie vor Corona gewesen, sagt Löwenthal. Summa summarum seien in den vergangenen vier Wochen zwischen 75.000 und 100.000 Besucher zum Adventszauber geströmt. Angesichts dieser Bilanz seien auch die 22 Beschicker zufrieden.

Gut angekommen sei die Vielzahl an Gastronomiebetrieben. Neben der „Bierhalle“ waren in diesem Jahr erstmals das „Café Podium“, „Amorelli’s Restaurant & Bar“ und das Pizzahaus Le Palme mit an Bord. Sinnvoll sei es auch gewesen, Schulen eine Plattform zu bieten, um mit dem Verkauf von Bredla, Tee und Co. ihre Klassenkasse aufzubessern, sagt Skusa. Die Resonanz sei so gut gewesen, dass dieses Konzept in den nächsten Jahren ausbaufähig sei. Dasselbe gelte für die Kunsthandwerker, die sich ebenfalls präsentieren konnten. Diese seien auch für Löwenthal eine Bereicherung gewesen, der diesbezüglich auch Ulrich Prott dankt, der die Beschicker an Land gezogen habe.

Dass das Bühnenprogramm in diesem Jahr abgespeckt gewesen sei, habe den Erfolg des Adventszaubers nicht gemindert. Vielmehr habe die Erfahrung gezeigt, dass vereinzelte Auftritte im Treiben untergehen, was für die Macher frustrierend sei, sagt Löwenthal. Auch für Skusa machten Auftritte keinen großen Sinn. „Wer auf den Weihnachtsmarkt geht, möchte sich mit Freunden treffen und sich ohne Geräuschkulisse unterhalten.“

In welcher Form der Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr über die Bühne geht, ist noch offen. In einem Gespräch sollen die Veranstaltung beleuchtet und Weichen für die Zukunft gestellt werden. Für OB Frederick Brütting ist allerdings bereits jetzt schon klar, „dass der begonnene Weg der Zusammenarbeit und der Neuausrichtung des Angebots im kommenden Jahr weitergehen soll“. Anstatt mit angezogener Handbremse hofft Löwenthal, in Zukunft wieder aus dem Vollen schöpfen zu können. Ohne Angst, dass Corona dem Vorweihnachtsspektakel einen Strich durch die Rechnung macht. Die Unsicherheit, inwieweit es wieder zu Einschränkungen kommt, sei auch in dieser Saison groß gewesen. Insofern habe er auch vielen Beschickern erst kurz vor knapp zusagen können. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich diese allerdings anderweitig umgetan.

Mehr Beschicker auch aus dem kunsthandwerklichen Bereich wie Glasbläser oder Eisenschmiede möchte Löwenthal künftig wieder auf dem Weihnachtsmarkt sehen. Überdies hat er auch nach wie vor die Vision, die Veranstaltung in die Bahnhofstraße auszuweiten. Denkbar sei es auch, ein kleines Riesenrad mit einem aufgedruckten Spion als Logo auf dem Sparkassenplatz oder auf dem Platz zwischen dem „Mercatura“ und dem „Puccini“ zu platzieren. Schön wäre es auch, unter den Platanen wieder eine Pyramide zu haben, aus der heraus Glühwein, Punsch und Co. ausgeschenkt wird. Die traditionelle, die Peter Wagler vor Corona viele Jahre bewirtet hat, musste Löwenthal aufgrund der Pandemie verkaufen.

Am Freitag endet auch für den Essinger Veranstalter der Budenzauber. Am 27. Dezember werden die Stände auf dem Spritzenhausplatz abgebaut. Bis zum nächsten Jahr. Denn dass der Weihnachtmarkt ein fester Bestandteil in Aalen bleiben soll, darin sind sich Löwenthal und Skusa einig.