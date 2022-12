Trotz Pleite hält Röhlingen die Klasse

Am Samstag ist zum letzten Heimkampf in der Oberliga-Saison in 2022 der KSV Musberg zu Gast in der Sechtahalle gewesen. Es war klar, dass nur eine komplette Mannschaft eine kleine Chance hatte die Musberger zu besiegen. Durch krankheitsbedingte Ausfälle war dies allerdings nicht der Fall. Der AC Röhlingen musste die Überlegenheit der Gäste neidlos anerkennen und verlor mit 14:20.

Die Oberliga-Saison ist nun zu Ende. Für den ACR war schon vor der Saison klar, dass man den Klassenerhalt unbedingt schaffen wollte. Das gelang auch. Mit zwei Siegen gegen Sulgen und einem Derbysieg gegen Herbrechtingen konnten die Sechtaringer aus eigener Kraft dieses Ziel erreichen. Verletzungsbedingte sowie krankheitsbedingte Ausfälle prägten die Saison. Am Ende konnte der AC die Oberliga auf dem achten Platz abschließen und sicherte sich damit den Klassenerhalt.

Bis 57 Kilogramm (kg) griechisch-römisch stellte sich Jonas Stark (AC) trotzt zurückliegender Krankheit in den Dienst der Mannschaft. Er konnte gegen den jungen Musberger Heiko Bauer mit schönen Aktionen einen 19:2-Überlegenheitssieg für sich verbuchen.

Dennis Wolf (AC) hatte es mit seinem Vorkampfgegner Yousif Majeed Khalaf Alnisani bis 130 kg Freistil zu tun. Musste Wolf im Vorkampf noch eine bittere Schulterniederlage hinnehmen, so konnte er am Samstag durch eine taktische Meisterleistung einen knappen 8:7-Punktsieg erringen.

Ein Höhepunkt an diesem Abend war die Begegnung zwischen Adrian Maierhöfer (AC) und dem rumänischen Spitzenringer Cornel Predoiu, bis 61 kg Freistil. Maierhöfer musste in der ersten Kampfhälfte einen Punkt abgeben. In der zweiten Hälfte drehte er aber den Spieß um und punktete den erfahrenen Rumänen mit 5:1. Eine super Leistung des jungen Röhlingers.

In einem hart geführten Kampf, bis 98 kg griechisch-römisch konnte Richard Végh (AC) gegen Stefan Stäbler einen 10:2-Sieg verbuchen. Somit ist Végh in dieser Oberliga Saison unbesiegt und ist damit bester Punktesammler des AC aus Röhlingen.

Stefan Maierhöfer (AC) stellte sich auch bis 66 kg griechisch-römisch kurzfristig in den Dienst der Mannschaft. Gegen den Bundesligaerfahrenen Valentin Lupu war Stefan auf verlorenem Posten und musste nach einer halben Minute eine Schulterniederlage hinnehmen.

Michaeil Tiskovani (AC) hatte seine Heimpremiere bis 86 kg Freistil. Diese nutzte er konsequent und kam gegen André Graßl nach 47 Sekunden zu einem ungefährdeten Schultersieg.

Tobias Link (AC) ging für den kranken Erik Schweter auf die Matte (71 kg Freistil). Gegen Julian Kellermann musste er nach 1:50 Minuten eine 0:16-Überlegenheitsniederlage einstecken. Leo Winter (AC) gegen Robin Bauer hieß die Begegnung in der Gewichtsklasse bis 80 kg griechisch-römisch. Winter ging mit einer herrlichen Vierer-Wertung in Führung und schenkte dem sieggewohnten Musberger nichts. Erst in der zweiten Kampfhälfte konnte sich Winter in der Unterlage aus der Durchdreherhaltung nicht befreien und kassierte nach 5:50 Minuten eine Überlegenheitsniederlage mit 5:20 Punkten.

Bis 75 kg A griechisch-römisch traf Dominik Liesch (AC) auf den starken André Ehrmann. Liesch musste die Stärke des Musberger vor allem im Bodenkampf anerkennen und verlor nach 2:20 Minuten durch technische Überlegenheit.

Die Gewichtsklasse bis 75 kg B Freistil gab der AC Röhlingen kampflos an den Musberger Adrian-Jonut Moise ab. So war der Endstand letztlich 14:20 für die Musberg. Nach dem Kampf blieben die Musberger Ringer mit ihren Fans noch in Röhlingen. Beide Mannschaften feierten den Klassenerhalt und ließen den einen oder anderen Kampf nochmals Revue passieren. Jetzt heißt es die Saison abhaken und sich auf die neue Oberliga Runde im Jahr 2023 vorzubereiten.

Die zweite Mannschaft von der Sechta rang ebenfalls gegen Musberg in der Bezirksliga II. Die Ringer um „Oldie“ Martin Mayer konnten einen sicheren 29:24-Sieg verbuchen und sicherten sich zum Ende der Runde einen hervorragenden zweiten Platz in der Bezirksliga II. Die Sieger am vergangenen Samstag waren: Henrik Geiger, Martin Mayer, Botond Lukacs, Daniel Deeg, Ludwig Stengel und Tizian Seifert. Die gute Mischung aus Jung und „Alt“ machte den Erfolg aus.