Trotz Personalproblemen: Motivierte TSG

Direkt am ersten Spieltag der neuen Verbandsligasaison hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach eine der längsten Auswärtsfahrten vor sich: Die Heimspielstätte des TSV Berg, immerhin Vierter der abgebrochenen letzten Spielzeit, liegt nämlich gut 150 Kilometer vom Sauerbach entfernt. Die Elf von TSG-Coach Patrick Faber wird am Samstag um 15.30 Uhr allerdings nicht nur ob der zähen Anreise alles daransetzen, die Begegnung in der Nähe des Bodensees erfolgreich zu gestalten.

So geht es für die Weststädter darum, gut in die Ligasaison zu starten und ordentlich Rückenwind für die folgenden Aufgaben mitzunehmen. Dass der TSV Berg allerdings kein Kanonenfutter ist, musste die TSG jedoch schon beim letztjährigen Saisonbeginn leidvoll miterleben. „Wir haben letztes Jahr zum Saisonauftakt 0:4 in Berg verloren. Uns steht eine extrem starke Mannschaft entgegen. Wir haben aber aus den Fehlern gelernt und wollen diesmal ganz klar die drei Punkte aus Berg entführen“, erzählt Abteilungsleiter Mario Katinic. „Unsere Vorbereitung war stark, besonders im Defensivverhalten haben wir große Fortschritte gemacht. Im Sturm sind wir mit unseren Neuzugängen unberechenbarer geworden. Wenn wir dieselbe Leistung wie in unseren Testspielen auf den Platz bekommen, sind wir definitiv in der Lage, einen Sieg in Berg einzufahren.“

Dazu muss sich die Faber-Elf im Vergleich zum Pokalspiel in Sontheim deutlich steigern, als man in der ersten Runde bereits die Segel streichen musste. „Beim Spiel in Neresheim am Wochenende haben wir aber schon wieder viele gute Ansätze der Mannschaft gesehen“, meint Katinic. Gegen die Neresheimer konnte die TSG im Testspiel am vergangenen Samstag 2:1 gewinnen.

Die Personalsituation bei der TSG stellt sich unterdessen weiterhin kompliziert dar. Während Daniel Queiroz Serejo und Yeton Avduli derzeit im Urlaub sind, fehlt Samuel Schwarzer aufgrund einer Verletzung am Knöchel. Der Abwehrspieler knickte im Training um und muss deshalb vorerst pausieren. Für ihn könnte der junge Timo van Eerden in der Innenverteidungung zum Einsatz kommen. Grund zur Hoffnung gibt es dagegen bei Defensivspezialist Johannes Rief. Auch er hatte zuletzt Probleme mit seinem Knöchel, machte unter der Woche jedoch Fortschritte. Nachdem Neuzugang Magnus Haas gegen Neresheim geschont wurde, dürfte auch er wieder ein Kandidat für das Spiel am Samstag sein. Ob der Start in die „Mission Klassenerhalt“ für die TSG gelingt, zeigt sich dann am Samstag um 15.30 Uhr in Berg.