Trotz Navi auf vergnüglichen Umwegen ins Paradies

Die gut 300 Gäste brauchten kein Navi, um in die Sängerhalle zu kommen. Ihrem Namen machte der Männergesangverein Röthardt dort mit seiner beschwingten und witzigen Reise bis nach Übersee alle Ehre mit seinem musikalisch-szenischen Konzert „Heute hier und morgen dort“. Ein Navigationsgerät brauchten allerdings die zwei vom Reisefieber gepackten Sänger Herbert und Eugen auf ihrem vergnüglichen Trip. Das Gerät mit der weiblichen Stimme hatte allerdings so seine Tücken, wie die beiden bald feststellten.

Kein Stuhl blieb frei am Samstagabend. Denn der Männergesangverein (MGV) Röthardt steht für wohl klingende Konzerte mit kundig ausgewählter Literatur. Und immer wieder auch für ziemlich augenzwinkernde Chorvorträge. Das Konzert in der Sängerhalle war zugleich eine Premiere für Dirigent Bernd Büttner, der auch einige der Stücke arrangiert beziehungsweise den Satz überarbeitet hatte.

Radfahren in Wasseralfingen

Zunächst einmal radelten die beiden Sänger Herbert und Eugen an den Kollegen vorbei. Und machten ihrem Ärger Luft. Denn das Radfahren in Wasseralfingen macht nur bedingt Spaß: Immer wieder werden sie „geblitzt“, in den 20er-Zonen und sogar im Tunnel. Also wollen sie in die weite Welt hinaus. Erst mal nach Norden, nach Hamburg und in den Südwesten, in den Schwarzwald. Schön soll’s ja auch in Amerika sein. Dort wollen sie sich einen Leihwagen mieten.

Zuerst ging’s aber los mit dem Gefährt mit dem Autokennzeichen „MGV 1952“ und die 35 Mann stimmen Hannes Waders „Heute hier, morgen dort“ an. Ziemlich bald macht sich das Navi bemerkbar, das mal eben vorschlägt, Hindernisse bitte umzufahren. Und auch sonst hakt das Ding gewaltig, wie die beiden auf ihrer Weltreise feststellen. Denn begleitet von Claus Wengenmayr am Klavier, Jürgen Karsten auf der Gitarre), Klaus Vogt am Schlagzeug und Matthias Weber am Akkordeon geht es nicht nur zum „Hamburger Veermaster“ mit plattdeutschem Sologesang und dem Chor, der voluminös einsteigt, sondern viel weiter auf diesen insgesamt 13 Reiseetappen.

Wegweisung auf Badisch

Herbert, der Badener, freut sich auf den Schwarzwald, und auf der Fahrt gen Titisee „babbelt“ das Navi plötzlich badisch. Überhaupt stellt es sich auf die Landessprache ein. Denn es geht „weit, weit weg“, also in die Heimat von Hubert von Goisern, tiefer in die Berge (La Montanara), mit Santiano auf wilde Fahrt, sie wärmen sich über dem großen Teich am Steppenfeuer und folgen damit dem Aufruf der Pet Shop Boys: „Go West“. Sie fahren mit John Denver auf den „Country Roads“ und bei „Latinette“ bekommen die Globetrotter in der Fremde Unterstützung aus der Heimat – vom Bläserquartett der SHW-Bergkapelle.

Nach dieser amüsanten und sehr wohlklingenden Weltreise mit akkuraten und geschulten Männerstimmen erreichen sie dann mit dem finalen „Conquest of Paradise“ ihr Ziel: Nicht wegen, sondern trotz des Navis gelangen sie in ihr Paradies. Und dann gibt es jede Menge Applaus für diese Weltreise.