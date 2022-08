Trotz Meistertitel: Apollon Limassol entlässt Zorniger

Nach etwas mehr als einem Jahr gehen der aus Schwäbisch Gmünd stammende Fußballtrainer Alexander Zorniger und der FC Apollon Limassol, der in der obersten Liga Zyperns spielt, schon wieder getrennte Wege. Wie der Verein am Mittwoch auf seiner Internetseite mitteilte, sei neben Zornigers Entlassung auch die Zusammenarbeit mit Performance-Coach Jurek Rohrberg und Co-Trainer Adam Adamos beendet worden. Eine Begründung lieferte der Club nicht, drückte jedoch seine Dankbarkeit gegenüber Zorniger, Rohrberg und Adamos für deren Zeit beim Verein aus und wünschte ihnen alles Gute für ihr berufliches und persönliches Leben.

Alexander Zorniger hatte in der vergangenen Saison mit Apollon Limassol die zypriotische Meisterschaft gefeiert, mit einer Bilanz von 19 Siegen, elf Unentschieden und neun Niederlagen in 39 Spielen. Es war der erste Meistertitel für den Club nach einer 16-jährigen Durststrecke. Erst am Mittwoch vergangener Woche waren Trainer und Team noch gemeinsam in die Qualifikation zur Champions League eingestiegen. Aufhorchen lassen hatte Anfang Juli die Meldung, dass Beniamino Molinari, ebenfalls Gmünder und bis dahin Zornigers Co-Trainer bei Apollon, zur neuen Saison eine Stelle als Co-Trainer beim Bundesligisten FC Schalke 04 antreten würde.

Der 54 Jahre alte gebürtige Mutlanger Alexander Zorniger hatte seine Trainerlaufbahn einst beim 1. FC Normannia Gmünd gestartet und stand seither bei der SG Sonnenhof Großaspach, RB Leipzig, dem VfB Stuttgart und dem dänischen Erstligisten Brøndby IF unter Vertrag.