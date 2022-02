Trotz Lockerungen: Corona bremst die Narren erneut aus

Die Corona-Pandemie macht den Narren im Land schon im zweiten Jahr einen Strich durch die Rechnung: Trotz kurzfristiger Lockerungen haben die meisten Vereine ihre Veranstaltungen abgesagt. Das trübt nicht nur die Feierlaune der sonst so frohsinnigen Narren – den Vereinen setzt die Zwangspause zum Teil inzwischen auch finanziell stark zu.

Die Aalener Fasnachtszunft verlegte ihre Prunksitzung kurzerhand auf Youtube, nachdem das traditionelle „Meckereck“ sowie der Rathaussturm in der Aalener Innenstadt abgesagt wurden. Fürs nächste Jahr bereite man sich wieder auf eine „ganz normale Saison“ vor, erzählt der AFZ-Vize Gerhard Luley. Die Organisation des Faschingsumzugs am 22. Januar mit Feuerwehr und THW habe bereits begonnen.

„Es geht nichts, es läuft nichts“, fasst Daniel Mock, Zunftmeister der Unterkochener „Bärenfanger“, die aktuelle Situation in seinem Verein zusammen. Statt eines großen Faschingsumzugs werde lediglich eine kleine Zusammenkunft im Vereinsheim stattfinden. Damit wolle die Zunft zumindest die Tradition ihres Busbuffets aufrechterhalten, bei dem sich die Narren sonst vor dem Umzug stärken.

Die Nachwuchsgewinnung sei in Zeiten von Corona ein „ganz brutal schwieriges Thema“, so Mock. Die Bärenfanger würden Flyer an Schulen und Kindergärten verteilen. Außerdem hätten sie ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken ausgebaut. Im vergangenen Jahr habe die Zunft noch einige neue Mitglieder gewinnen können. „Aber inzwischen merkt man schon, dass es ruhiger geworden ist“, zieht der Zunftmeister Bilanz.

Auch die Fachsenfelder Schlosshexen mussten alle Veranstaltungen absagen, sagt ihr Vorsitzender, Bernd Märk-le. Am Gumpendonnerstag wolle man lediglich mit zwei, drei maskierten Leuten Süßigkeiten in die Kindergärten bringen. Am Nachmittag soll es dann einen virtuellen Rathaussturm geben, der auch auf Facebook übertragen wird.

Große wirtschaftliche Einbußen haben die Schlosshexen durch die beiden verlorenen Corona-Jahre laut Märkle nicht. „Dadurch, dass wir nahezu keine Ausgaben haben, hält sich das bei uns in Grenzen. Wir hatten zwar jetzt zwei Jahre keine Einnahmen, aber auch keine Ausgaben für beispielsweise Busfahrten, Wurfmaterial oder Schminke“, so Märkle.

Schwierig hingegen gestalte es sich, neue Mitglieder zu finden. Man müsse sehen, wer in der kommenden Saison noch an Bord sei. Momentan habe man zwar noch den Mitgliederstand von vor zwei Jahren, müsse aber befürchten, dass vielleicht der eine oder andere noch abspringe, so Märkle. So hoffen die Schlosshexen jetzt wieder, wie schon im vergangenen Jahr, auf die neue Saison. Diesmal heißt es doppelt Daumen drücken. Denn der Verein feiert 2023 sein elfjähriges Jubiläum.

Die Fachsenfelder Naschkatza hätten in dieser Saison eigentlich ihr elfjähriges Jubiläum gefeiert. Coronabedingt musste dies, wie alle Veranstaltungen leider ausfallen. „Wir haben nur ein Jubiläumsblättle gemacht und einen Narrenbaum aufgestellt, um ein wenig Fasching ins Dorf zu bringen“, sagt die Vorsitzende Nadine Patzelt. Wirtschaftliche Einbußen habe man aufgrund der Pandemie nicht, da man auch keine laufenden Kosten, wie beispielsweise ein Vereinsheim habe, so Patzelt. Zudem habe man eine relativ konstante Mitgliederzahl halten können. Aktuell habe man die ersten Sitzungen abgehalten und hoffe, guten Mutes in die neue Saison starten zu können.

Eine große öffentliche Veranstaltung konnten auch die Sauerbachnarren der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in diesem Jahr nicht planen, so ihr Präsident Ingo Ulmer. In Sachen Nachwuchs sehe es unterschiedlich aus, so Ulmer. „Bei den ganz Kleinen, so zwischen fünf und acht Jahren konnten wir viele dazu gewinnen. Bei den Älteren, so ab 13 sind viele weggebrochen. In diesem Alter ist es schwierig, die Jugendlichen wieder zurück zu gewinnen“, so Ulmer. Deshalb müsse man die Jüngeren halten und den eigenen Nachwuchs hochziehen.

Für die Haugga-Narra aus Essingen bedeute Corona „alles und nichts“, fasst Präsident Holger Franke zusammen. Im November habe der Verein alle Veranstaltungen für das Jahr 2022 abgesagt. Den Narren mache der Stillstand inzwischen außerdem finanziell zu schaffen. Einnahmen seien komplett entfallen. Die laufenden Kosten, etwa für den Unterhalt des Vereinsheims, seien jedoch geblieben. Staatliche Unterstützung sei nicht zu erwarten. Für Holger Franke steht mit Blick auf die schwindenden Ersparnisse des Vereins fest: „Wenn wir das nächstes Jahr nicht hinkriegen, dann geht es uns an den Kragen.“ Seine große Hoffnung sei jedoch, dass das 44. Jubiläum der Haugga-Narra wie geplant im Mai angemessen begangen werden könne. Für das Faschingswochenende haben sich die Haugga-Narra kurzfristig ein paar Aktionen überlegt: So wird am Samstag die Narrenzeitung an verschiedenen Stationen verteilt, am Sonntag zeigen sich die Narren im Dorf.

Die Oberkochener Schlagga-Wäscher befänden sich in einer vorteilhaften Situation, berichtet Präsidentin Nina Stadler. In den vergangenen Jahren habe es deutlich mehr Neubewerber gegeben, als die Zunft aufnehmen hätte können. In diesem Zuge sei eine Warteliste angelaufen, die die Schlagga-Wäscher in den mageren Corona-Jahren abarbeiten konnten. Eine Einbuße bei der Nachwuchsgewinnung sei daher nicht zu verzeichnen. Inzwischen sei die Liste jedoch erschöpft.

Auf ihre traditionellen Veranstaltungen mussten die Schlagga-Wäscher aufgrund der strengen Auflagen verzichten. Für die ordnungsgemäße Organisation wäre es praktisch unausweichlich gewesen, eine externe Firma zu engagieren, um das Gebiet einzuzäunen und die Impfnachweise der Besucher zu kontrollieren. Für die Zunft sei das jedoch wirtschaftlich nicht tragbar.