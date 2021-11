Trotz der Corona-Situation findet der Aalener Eispark in diesem Jahr statt

Der mobile Eispark der Stadtwerke kehrt in diesem Jahr zurück auf den Greutplatz in Aalen. Im vergangenen Jahr war der Eispark aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Stadt und Veranstalter freuen sich, ihn ab dem 10. Dezember nun wieder für die Menschen in Aalen und Umgebung öffnen zu können.

Wie zuletzt werden den Besucherinnen und Besuchern wieder 800 Quadratmeter Eisfläche angeboten. Schlittschuhe sowie Lauflernhilfen können vor Ort ausgeliehen werden. Zudem soll es im Eispark auch Verpflegung geben.

Als besonderes Highlight sind zwei „Eisdiskos“ geplant. Sie sollen jeweils zur Eröffnung und zur Schließung des Eisparks stattfinden. Nähere Details dazu werden zeitnah veröffentlicht. Der Eispark wird bis zum 20. Februar 2022 geöffnet bleiben.

Die Eintrittspreise für den Eispark bleiben dieselben wie bei der letztmaligen Veranstaltung. Kunden der Stadtwerke erhalten mit ihrer Kundenkarte eine Vergünstigung. „Die Stadtwerke Aalen unterstützen den Eispark seit vielen Jahren. Mit unserem Engagement möchten wir zu einer hohen Lebensqualität in Aalen beitragen“, sagt SWA-Pressesprecher Igor Dimitrijoski.

Der Betrieb des Eisparks unterliegt den Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Die Einlassregeln werden stets an die aktuellen Vorgaben angepasst: In der Basisstufe gilt 3G. Wird die Warnstufe erreicht, gilt das sogenannte 3G plus, bei dem Ungeimpfte nur durch den Nachweis eines negativen PCR-Tests Zutritt erhalten. Ab der Alarmstufe gilt 2G – der Einlass ist dann lediglich Geimpften und Genesenen gestattet. Für Kinder und Jugendliche genügt, auch während der Ferienzeit, ein gültiger Nachweis über den Schulbesuch.

Die regulären Öffnungszeiten sind wochentags von 12 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr. In den Ferien öffnet der Eispark wochentags bereits ab 10 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist der Park von 10 bis 14 Uhr, an Weihnachten und Neujahr von 12 bis 19 Uhr geöffnet.