Trotz Dauerregen und Wind: Besuchermassen kommen ins weihnachtlich geschmückte Besucherbergwerk

Das ist fast schon Akkord im Advent: Etwa alle elf Minuten fährt ein Doppelzug mit je 60 Gästen in den geschmückten Stollenmund und in eine effekt- und stimmungsvolle Glitzer-Landschaft unter Tage. Die sorgt beim Weihnachtsmarkt im Tiefen Stollen regelmäßig für „Wow-Effekte“ bei Groß und Klein.

Trotz ziemlich miesem Wetter an den Haupttagen Samstag und Sonntag und trotz der wie gehabt langen Warteschlangen am Bahnhof draußen kamen wieder Tausende ins Besucherbergwerk. Wind und der Dauerregen besonders am Sonntag konnten die Besucher aus einem weiten Umkreis bis hinein nach Bayern nicht abhalten von einem Besuch im einzigen Weihnachtsmarkt in einem Besucherbergwerk unter Tage im ganzen Land. Die Devise: draußen Schirm und Kapuze, drinnen Helm auf beim einzigen Weihnachtsmarkt mit Helmpflicht weit und breit. Vor einigen Jahren wurde der Weihnachtsmarkt verlängert, um den Besucheransturm zu entzerren. Davon zu spüren ist allerdings inzwischen nicht mehr viel.

Draußen herrscht großes Hallo

Draußen gibt es ziemlich viel. Flammkuchen, Kässpätzle, „Feuerfisch“, Linsen und Spätzle, Gulaschsuppe, „Lukumades“, also süßes griechisches, ausgebackenes Hefegebäck, Crêpes, Flädlesuppe, die Wurst vom Rost und Glühwein sowieso. Im Außenbereich herrscht ein großes Hallo zwischen den brennenden Feuern und den Ständen, jede Menge Ostälbler sind gekommen zum mittlerweile zweitgrößten „Event“ nach den Festtagen im größten Stadtbezirk.

Am Bahnhof draußen werden die Wartenden freundlich mit Musik unterhalten, nach dem „Glück auf!“ geht es los. Schon die etwa 400 Meter lange Fahrt zum Bergwerksbahnhof ist teils weihnachtlich geschmückt. Für die ganz kleinen Besucher ist schon der Weg ins Bergwerk ein ratterndes Erlebnis, wenn die Stollenwände am Zug vorbeihuschen. Nach dem Aussteigen wird’s zunächst richtig voll in der Sandsteinhalle mit den Ständen. Die sind dann für die Erwachsenen eine Gelegenheit, Geschenke einzukaufen. Es gibt eine Menge: Kunsthandwerk, Socken, Schmuck, Räucherwaren, Krippen, Weihnachtliches, Taschen, Kerzen, orientalische Lampen oder welche aus Straußeneiern, Fossilien, Marmelade, Liköre, Brotaufstriche und Etliches mehr.

Bisweilen geht es richtig eng zu. Aber die Besuchermassen verteilen sich dann auch nach und nach in den insgesamt drei Hallen. Manche Besucher schauen sich nur um und bewundern die Dekorationen, andere kommen später mit Einkaufstaschen wieder zurück ins Licht. Beziehungsweise auf den weihnachtlich beleuchteten Platz zwischen Bahnhof und Aufenthaltsgebäude. Und mancher wundert sich bei der Ankunft: Bei der Einfahrt war es doch noch hell...

In den vergangenen drei, vier Jahren kamen zwischen 8000 und 10 000 Besucher auf den Weihnachtsmarkt, die allermeisten mit Einfahrt ins Bergwerk. Ob es wegen des ungemütlichen Wetters wieder so viele waren, war am Sonntagabend noch nicht genau bekannt.