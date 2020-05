Triumph unterstützt den Ostalbkreis mit der Produktion von Mund-Nasenschutzmasken

Landrat Klaus Pavel und Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting haben sich kürzlich ein Bild von der die Maskenproduktion in der Musternäherei der Firma Triumph in Heubach gemacht. Die Gäste wurden im Namen des gesamten Teams von Triumph Deutschland Geschäftsführer Karl-Heinz Gerl begrüßt. Insgesamt 40 Mitarbeiter produzieren wöchentlich bis zu 15 000 waschbare Mund-Nasenschutz-Masken am Standort Heubach; sie werden nach Bedarf vom Landratsamt Ostalbkreis weiter verteilt. Wie Gerl betonte, freue man sich bei der Firma „außerordentlich“, mit der Herstellung der Masken einen Beitrag zur flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung im Landkreis leisten zu können. Landrat Pavel zeigte sich im Gegenzug erfreut, dass die Produktion von einer Firma vor Ort erledigt wird.