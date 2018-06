Triumph: 40 Mitarbeiter bangen um ihre Stelle

Aus „wirtschaftlichen und strategischen Gründen“ wird die Firma Triumph in Heubach möglicherweise 40 Vollzeitpositionen abbauen. Ursprünglich waren weitere 25 betriebsbedingte Kündigungen geplant. Durch sozialverträgliche Maßnahmen sei diese Zahl reduziert worden. Die Sozialpartner der Triumph International AG melden außerdem den Abschluss eines Sozialplans und Interessensausgleichs für den Standort Heubach.

Die Verhandlungen im Vorfeld deckten eine Reihe von arbeitsplatzrelevanten Maßnahmen ab, berichtet die Firma Triumph mit internationalem Hauptsitz im Schweizerischen Bad Zurzach. In Deutschland ist der Wäsche-Hersteller in München, Heubach und Aalen beheimatet. Ziel sei es gewesen, betriebsbedingte Kündigungen so weit wie möglich zu reduzieren und statt einer Fülle von Einzelregelungen einen einheitlichen Sozialplan mit Interessensausgleich für alle Betroffenen zu erarbeiten. Dies sei gelungen. Die beteiligten Sozialpartner loben demnach „die partnerschaftliche und konstruktive Atmosphäre, in der die Gespräche stattgefunden haben“. Die vereinbarten Regelungen sähen flexible Lösungen vor, welche die jeweiligen persönlichen und beruflichen Lebenssituationen der betroffenen Mitarbeiter bestmöglich berücksichtigen.

Von den ursprünglich betroffenen Vollzeitpositionen konnten in der Zwischenzeit bereits 25 über sozial verträgliche Maßnahmen abgebaut werden. Die Personalabteilung sowie die Fachabteilungen arbeiten laut Triumph intensiv daran, diese Anzahl weiter zu erhöhen. Durch die Ansiedlung neu geschaffener globaler Funktionen am Standort Heubach im Bereich Entwicklung von Hilfsmitteln und Maschinen seien eine Reihe neuer Arbeitsplätze geschaffen worden, so dass aktuell noch 40 Mitarbeitende in Heubach mit einem Arbeitsplatzverlust rechnen müssten. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sich die Zahl betriebsbedingter Kündigungen aufgrund von weiteren sozial verträglichen Maßnahmen noch weiter reduzieren werde.

Gemeinsam kommentieren der für Heubach und Aalen verantwortliche Personalleiter Jürgen Moll sowie Betriebsratsvorsitzender Thomas Schneidmüller: „Mit den getroffenen Vereinbarungen haben wir ein solides Ergebnis für die Mitarbeitenden erzielt, die von dem aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen leider unumgänglichen Personalabbau betroffen sind.“

Zur wirtschaftlichen Lage meldet Triumph Bad Zurzach, dass sich 2014 der Gesamtumsatz des Unternehmens um 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verringert habe. Er betrug demnach noch 1,437 Milliarden Euro.

Verschiedene Effekte hätten das Geschäft im vergangenen Jahr auf globaler Ebene beeinflusst. Dies gelte auch für den deutschen Markt, der nach wie vor zu den Schlüsselmärkten in der Unternehmensgruppe zähle. Zwei Effekte, mit denen auch andere europäische Märkte konfrontiert waren, seien der im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Verkauf von reduzierter Ware sowie der branchenweite Umsatzrückgang bei Katalogkunden, insbesondere auch in Frankreich. Gleichzeitig zeige sich in den Verkaufszahlen nach wie vor ein Trend zum Online-Shopping, welches sich im Vergleich zum Jahr 2013 erneut erheblich steigerte: So sei der Umsatz von Triumph in den eigenen europäischen Online-Shops im Jahr 2014 um knapp 40 Prozent gegenüber Vorjahr gewachsen.

Positiv auf die Umsatzahlen habe sich ein neues ‚Never out of Stock‘-Programm (NOS) ausgewirkt. Lieferengpässe würden durch das Programm deutlich reduziert. Seinen Marktanteil habe Triumph 2015 in Deutschland ausgebaut. Im ersten Halbjahr sei er im BH-Bereich auf 17,7 Prozent im Wert gestiegen. Der gesamte deutsche Unterwäschemarkt sei in diesem Zeitraum dagegen geschrumpft. Auch in seinem umsatzstärksten Markt Japan habe Triumph den Marktanteil ausbauen können.