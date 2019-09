Trickdiebstahl: Frauen erbeuten 100 Euro

Am Stand eines Jugendvereins haben zwei zunächst unbekannte Frauen am Samstagabend kurz vor 22 Uhr einen Artikel im Wert von 6 Euro gekauft. Zur Bezahlung übergab eine der Frauen einen 200-Euro-Schein.

Die zweite Frau regte sich dann lautstark darüber auf, dass der Artikel zu teuer sei und fing an, mit den Verkäufern zu verhandeln.

Erst als die beiden Frauen den Stand im Südlichen Stadtgraben verlassen hatten, bemerkten die Mitarbeiter, dass 100 Euro fehlten.

Bediensteten des Ordnungsamtes Aalen konnten eine der beiden Frauen, eine 41-Jährige, am Sonntagnachmittag am Gmünder Torplatz erneut an und übergaben sie der Polizei. Die Ermittlungen dauern an.