Trickdieb bestiehlt ältere Dame

Eine betagte Frau ist am Montag Opfer eines Trickdiebes geworden. Der Tatverdächtige läutete gegen 13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Hüttfeldstraße an der Wohnungstüre der Geschädigten und trat unaufgefordert in die Wohnung ein. Dort übergab er der Frau einen Zettel, auf dem um eine Spende gebeten wurde. Während die Geschädigte den Zettel las entwendete der Tatverdächtige den Geldbeutel, der auf einer Kommode abgelegt war. Der Dieb flüchtete anschließend. Der gesuchte Mann ist etwa 50 Jahre alt, etwa 1,7 Meter groß und hat dunkle Haare.

Hinweise auf diesen nimmt die Polizei Aalen unter Telefon 07361 / 5240 entgegen.