Triathlet hilft Konkurrent - und wird prompt belohnt

Manuel Retzbach ist im Juli 2018 mitten in einem Wettkampf in Blankenloch, als er vor sich einen Mann und ein Rad durch die Luft fliegen sieht. Der 27-Jährige aus Schwäbisch Hall reagiert anders als alle anderen Wettkampfteilnehmer und steht dem Mann bei. Dafür hat er jetzt den Fair-Play-Preis des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Vereins Deutscher Sportpresse bekommen.

Alle anderen fahren weiter

Als der 50-jährige Matthias Klumpp stürzt, entscheidet sich Manuel Retzbach sofort zu helfen, das berichtet er in einem Interview mit dem SWR. Alle anderen Triathleten fahren weiter. Ein Motorradfahrer sei schon an der Unfallstelle gewesen, allerdings habe er nicht gewusst, was er machen soll. Retzbach habe ihm Anweisungen gegeben den Notruf abzusetzen, die Strecke sperren zu lassen und habe selbst mit dem Gestürzten geredet. Der war bei dem Sturz schwer verletzt worden und musste eine Nacht auf die Intensivstation.

Facebook Beitrag zur Preisvererleihung.

In dem Wettkampf wird Retzbach Letzter, ebenso sein Team „Tricon Schwäbisch Hall“.

Neben Retzbach hat auch die Fußball-Mannschaft des SC Lauchringen einen Fair-Play-Preis bekommenn. Die Spieler des baden-württembergischen SC Lauchringen hatten aus Solidarität mit einem rassistisch beleidigten Mitspieler kurz vor Ende der Partie beim FC Weizen geschlossen den Platz verlassen. Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

Ein Tag nach der Preisverleihung abgeschoben

Bei dem Mitspieler handelt es sich um Kebba Manneh aus Gambia. Der 21 Jahre alte Afrikaner sollte zunächst einen Tag nach der Auszeichnung in Wiesbaden in sein Heimatland abgeschoben werden. Ein Asylantrag von ihm war vor einem halben Jahr abgelehnt worden. Wie der Bürgermeister von Lauchringen bei der Preisverleihung sagte, sei eine politische Entwicklung im Gange, die zu einem Bleiberecht für Manneh führen könne.