Treue Mitglieder beim Frauenbund

Anlässlich des Bundesfests des Katholischen Deutschen Frauenbunds sind 15 Frauen für langjährige Mitgliedschaft geehrt worden. Die Diözesanvorsitzende Stefanie Rößler betonte in ihrem Schreiben zu den Ehrungen: „Jede einzelne Frauenbundfrau gibt uns als Gemeinschaft Halt und macht uns weiter Mut, gemeinsam aufzustehen gegen jede Form von Destruktivität und uns Gehör zu verschaffen in Familie, Gemeinde, Regionalpolitik und in der Gesellschaft, die im Moment so vielschichtigen Gefahren ausgesetzt ist“. Nach dem von der geistlichen Begleiterin Ulrike Rix sehr ansprechend gestalteten und von Pfarrer Wolfgang Sedlmeier zelebrierten Gottesdienst wurden folgende Frauen aus Aalen geehrt: Zita Diemer (50 Jahre), Agnes Kinzl, (50 Jahre), Sophie Hänle (25 Jahre) und Elisabeth Weihermüller (25 Jahre). Aus verschiedenen Gründen konnten Gertrud Miller, Renate Betz, Sigrid Laveuve, Stefanie Kiehl, Stefanie Aigner, Ursula Mosolff, Ursula Riedel, Elisabeth Kinzl, Gisela Gramlich, Klara Kögel und Antonia Spiegler nicht anwesend sein. Sie wurden ebefalls für langjährige Mitgliedschaft geehrt.