Treue Mitarbeiterinnen als feste Stütze

Im Gasthof Grauleshof hat die traditionelle Jubilarehrung des Bettenhauses GD Krauss stattgefunden. In seiner Ansprache dankte Firmenchef Alfred Krauss dem gesamten Team für dessen Einsatz im zu Ende gehenden Jahr.

Trotz Internetshops und Digitalisierung, so betonte Krauss, sei die Bedeutung der Mitarbeiter für die Zufriedenheit und die gute Beratung der Kunden und damit den Erfolg der Firma im Einzelhandel heute wichtiger denn je zuvor. Trotz großer Herausforderungen durch das Internet und die Stiftung Warentest sei es im 172. Geschäftsjahr und im 25. Jahr im neuen Haus gelungen, 2018 erfolgreich zu machen. „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und arbeiten konsequent an unserer Digitalisierungsstrategie“, sagte Krauss. Er sei zuversichtlich, dass die Kunden auch in Zukunft vernünftige Produkte mit hohem Nutzen und guter Qualität haben wollten und weiterhin Wert auf eine intensive und ehrliche Beratung legten.

Wichtigste Stütze der traditionsreichen Firma mit ihrem hohen Anteil an Stammkunden, so Krauss weiter, blieben die vielen langjährigen und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Region. Ihnen gelte für ihr Engagement deshalb in allererster Linie der Dank.

Danach ehrte Krauss treue Mitarbeiterinnen mit Blumensträußen. Marlene Kugler ist seit außergewöhnlichen 55 Jahren im Betrieb und steht dem Unternehmen auch über ihre reguläre Berufszeit hinaus noch treu zur Seite. Angela Schaal stehe, so Krauss, seit 45 Jahren für beste Beratung und professionellen Kundenservice. Ayten Gürgen kümmere sich seit 30 Jahren unermüdlich um schöne Wäsche für Tag und Nacht sowie für Tisch, Bad und Bett. Edeltraut Breitweg ist seit zehn Jahren in den Häusern in Aalen und Schwäbisch Gmünd tätig. Seit ebenfalls zehn Jahren betreue Tina Weinschenk das Atelier, so Krauss, „meisterlich“.