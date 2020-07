Treppenanlage am Rötenberg in Aalen erneuert

Das Wohnquartier Rötenberg wird mit zahlreichen Freiraummaßnahmen aufgewertet. Als eine der ersten großen Maßnahmen ist nun die etwa 115 Meter lange und 250 000 Euro teure Treppenanlage als Verbindungsstück von der Düsseldorfer Straße zum Hangweg und im weiteren Verlauf zur Fahrbachstraße und zum Stadtteil Heide fertiggestellt worden.

Für Oberbürgermeister Thilo Rentschler ist der Wandel des einst stigmatisierten Quartiers hin zu einem attraktiven Stadtteil gelungen, wie er bei der Begehung des Quartiers betonte. „In den Bestand des Wohngebiets, das seit 2003 komplett im Besitz der Wohnungsbau ist, wurden seither mehr als 14 Millionen Euro investiert“, sagte Wohnungsbau-Geschäftsführer Robert Ihl. Mit der Fertigstellung der Neubauten von sieben Punkthäusern mit 71 Wohnungen kommen 2021 weitere 17 Millionen Euro hinzu.

Mit den vielen Einzelmaßnahmen sollen die Freiräume auch für ältere Bewohner, Kinder und Familien besser nutzbar, grüner und hochwertig gestaltet werden. Das Landschaftsarchitekturbüro Kapeller aus Bopfingen hat insbesondere neue Platzgestaltungen, Entsiegelungsmaßnahmen, Pflanzflächen, Wege und Treppenanlagen entwickelt. Die Maßnahmen werden im Auftrag der Wohnungsbau Aalen durchgeführt. Die Kosten hierfür teilen sich die Wohnungsbau Aalen mit 368 000 Euro und die Stadt Aalen mit rund 500 000 Euro. „Diese Offensive zur Verbesserung des Wohnumfelds ist beispielhaft. In neugeschaffenen Quartieren wird von Anfang an versucht, alle sozialen Schichten zu berücksichtigen“, so OB Rentschler.