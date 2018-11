Treppach-West: Platz für 30 Häuser

Von Schwäbische Zeitung

Einbrecher sind am vergangenen Freitag in Biberach unterwegs gewesen. Zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr machten sie sich an drei Häusern zu schaffen, zwei Mal mit Erfolg.

In der Wetterkreuzstraße schlugen der oder die Täter mit einem Stein ein Fenster ein. So gelangten sie in das Gebäude. Auch in der Weishauptstraße konnten die Diebe in ein Haus eindringen. Hier hebelten sie ein Fenster auf. In beiden Fällen suchten die Einbrecher in allen Räumen nach Brauchbarem.