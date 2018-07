Treffen mit VfR-Profis im Sommercamp

Wie in den Vorjahren kommt das VfR-Sommercamp vom 30. Juli bis 3. August erneut auf die Anlage des TV Bopfingen. Auf dem Programm steht ein hochwertiges und abwechslungsreiches Training für Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, vom Anfänger bis hin zum fortgeschrittenen Spieler. Neben Technikübungen, Turnieren und dem allgemeinen Rahmenprogramm dürfen sich die Teilnehmer auf ein Treffen mit einem VfR-Profi freuen – sofern es der Trainingsplan zulässt. Auch in den Pausen ist jede Menge Unterhaltung angesagt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in einer umliegenden Gaststätte steht ein rund 45-minütiges Mittagsprogramm an. Dort können die Kids ihre Kreativität beim Verfassen einer Fußballgeschichte unter Beweis stellen. Spannung versprechen auch die Auslosung des Abschlussturniers und das traditionelle Fußballquiz. Getränke und Mittagessen sind im Preis inbegriffen.

Weitere Infos und das Online-Anmeldeformular gibt es unter www.vfr-aalen.de/taalentschmiede/vfr-fussballcamps.