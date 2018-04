Treffen im Lebenscafé

Das Lebenscafé ist ein Treffpunkt für Menschen, die nach einem Verlust alleine sind und wieder den Weg zurück ins Leben wagen. Treffpunkt ist jeden ersten Mittwoch im Monat um 15 Uhr im Café Schieber“ in Aalen am Spritzenhausplatz. In geschütztem Rahmen können sich trauernde Menschen austauschen und voneinander lernen, mutig den Blick nach vorne zu wenden. Das nächste Treffen ist am Mitttwoch, 2. Mai.

Kontaktadresse: Ökumenischer Hospizdienst Aalen, Friedhofstraße 7, 73430 Aalen, Telefon 07361 / 555056, oder im Internet unter www.aalener-hospizdienst.de