Treffen der Landräte: ÖPNV und Ausbau der B29 stehen im Fokus

Die Landräte im bayerisch-württembergischen Grenzgebiet möchten den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) noch stärker in den Fokus nehmen. Gleichzeitig soll aber auch der Ausbau der Straßen nicht aus den Augen verloren werden. Das ist das zentrale Ergebnis eines grenzübergreifenden Arbeitstreffens der Landräte Stefan Rößle (Donau-Ries), Leo Schrell (Dillingen), Hubert Hafner (Günzburg), Peter Polta (Heidenheim), Heiner Scheffold (Alb-Donau-Kreis) sowie Klaus Pavel (Ostalbkreis) kürzlich in Nördlingen.

Im Vordergrund der Gespräche stand die weitere Verbesserung der Angebote im Bereich des ÖPNV. Einen attraktiven Personennahverkehr im ländlichen Raum zu gestalten ist im Vergleich zu Ballungsräumen deutlich schwieriger. Die Buslinien leben in ländlichen Regionen in erster Linie vom Schülerverkehr und sind von daher auch schwerpunktmäßig auf den Schülerverkehr ausgerichtet. Um insbesondere auch in kleineren Orten allen Bürgern eine Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen, müssen flexible Verkehrsangebote eingesetzt werden. Beispielsweise hat der Landkreis Donau-Ries schon seit Längerem Rufbusse eingeführt und mittlerweile sein Rufbusangebot auf den ganzen Landkreis ausgeweitet.

Um aber unter dem Aspekt des Klimaschutzes noch mehr Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel zu motivieren, müssen die Angebote des ÖPNV weiter ausgebaut und Anreize geschaffen werden. Ein Beispiel ist das vom Freistaat Bayern geplante 365 Euro Ticket für Schüler. Hiermit soll es ab 1. September möglich sein, dass Schüler und Auszubildende für jährlich pauschal 365 Euro beliebig viele Fahrten unter anderem innerhalb verschiedener Verbundgebiete zurücklegen können. Bei länderübergreifenden Verkehrsverbünden kann dies zu Problemen führen. Die Landräte waren sich einig, dass Angebote, die die Attraktivität des ÖPNV steigern sollen, nicht an einer Landkreis- oder Bundeslandgrenze enden dürfen.

Ein weiteres Kernthema des Treffens war der Ausbau der B29. Der Ausbau auf der Teilstrecke Nördlingen – Röttinger Höhe wäre ein wichtiger Baustein zu einem zukunftsfähigen Gesamtverkehrskonzept im Bereich des Ostalbkreises und des Landkreises Donau-Ries. Unter Federführung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU Bundestagsfraktion Ulrich Lange wurde erreicht, dass das Projekt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen wurde. Der Bund fordert nun für den Ausbau B 29 ein erneutes sogenanntes Linienbestimmungsverfahren. Die Linienbestimmung stellt eine bedeutende Stufe der Bundesfernstraßenplanung dar und hat den Charakter einer vorbereitenden Grundentscheidung. Bestimmt wird insbesondere der Grobverlauf der Strecke einschließlich der Anfangs- und Endpunkte sowie der Verknüpfungen mit dem bestehenden Straßennetz, der Schnittstellen mit den Anlagen anderer Verkehrsträger und der Lage zu benachbarten schutzbedürftigen Bereichen. Der Ostalbkreis wird dieses Verfahren im Auftrag des Bundes durchführen und hat als ersten Schritt der Umsetzung ein großräumiges Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.