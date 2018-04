Tredy eröffnet Filiale am Marktplatz

Aalen hat ein neues Modegeschäft. Am Freitagmorgen eröffnete das Unternehmen Tredy nach umfangreichen Umbauarbeiten im Erdgeschoss des Gebäudes der „Aalener Nachrichten“ am Marktplatz 15 seine neue Filiale. Auf 70 Quadratmetern gibt es in der Boutique Mode und Accessoires für Frauen. Bereits kurz nach Ladenöffnung hatten Christine Sarembe, Lisa Atz, Sabine Surano und Alexandra Schiele gut zu tun. Zahlreiche Kundinnen kamen in das neue Geschäft und zeigten sich von dem Angebot, das Bezirksleiterin Carmen Ferber mit „weiblich verspielt und mit einem Hauch von Romantik beschreibt, begeistert.