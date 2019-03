Trauma hält an: VfR verballert Sieg

Es ist angerichtet gewesen. Frühlingshafte Temperaturen in der Ostalb-Arena am Sonntag und ein direkter Kontrahent im Abstiegskampf vor der Brust. Ein Sieg und der Fußball-Drittligist VfR Aalen hätte das Tabellenende verlassen – wieder etwas Hoffnung im Abstiegskampf entfacht. Doch es kam anders. Als Thomas Geyer in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ball in die nur spärlich vorhandenen Wolken schoss, war klar: Die Aalener müssen wieder mit einem Punkt zufrieden sein. Zu wenig gegen ein extrem schwachen Gegner aus Jena und zu wenig um die Chancen auf den Klassenerhalt in Liga 3 nennenswerte Nahrung zu geben. Neun Punkte beträgt nun die Hypothek weiterhin, bei nun noch sieben Spielen.

Unter Pfiffen sackten die Aalener Fußballer nach 94 Minuten Fußball, Kampf, Krampf und zahlreichen verballerten Gelegenheiten auf den Rasen. Auf der anderen Seite stellten rund 400 aufgebrachte Gästefans, ihre schwache Mannschaft zur Rede.

„Zu wenig“, befand Jenas Trainer Lukas Kwasniok den Punkt für seine und die Aalener Mannschaft nach dem Spiel und hätte damit auch die Leistung seiner Mannschaft an diesem Tage treffender nicht beschreiben können. Denn der Tabellen-19. aus Thüringen brachte nicht wirklich viel auf den Rasen – bis auf jenen Angriff, der den Gästen am Ende eben diesen einen Punkt bescherte. Doch der Reihe nach. Aalens Coach Rico Schmitt schickte wie gewohnt eine veränderte Truppe auf den Platz. Mit dabei Royal-Dominique Fennell (nach Gelbsperre ersetzte er Antonio Papadopoulos) und Matthias Morys sollte statt Johannes Bühler für Wirbel sorgen.

Andrist flankt ins Nirvana

Ein großer Angriffswirbel war es nicht, denn die 3124 Zuschauer zu sehen bekamen. Doch immerhin waren die Aalener, die bessere Mannschaft und spielbestimmend. Nach zwei harmlosen Freistoßvarianten von Nicolas Sessa, versuchte sich Morys mit einem Schuss aus der Distanz – ohne Erfolg (14.). Dann vernaschte Stephan Andrist seinen Gegenspieler sehenswert per Tunnel, fand aber mit einer katastrophalen Flanke in der Mitte keinen Abnehmer. Dann kam tatsächlich Jena zu einer Halbchance. Doch Dominik Bock scheiterte bei seinem Schussversuch an seinem Mitspieler Philip Tietz, der nicht ausweichen konnte. Dann aber wieder die Aalener nach einer Ecke: Sessa servierte Mart Ristl den Ball perfekt auf den Kopf. Dieser scheitert aber am starken Keeper Jo Coppens (34.). Nur wenig später war es dann der VfR-Kapitän, der defensiv eine tadellose Partie zeigte und die Aalener nach einer Sessa-Ecke per Kopf in Führung brachte (39.).

Tietz bestraft Aalen

Die Freude über Clemens Schoppenhauers Treffer währte nur kurz. Denn nur zwei Minuten später legte sich Aalen wieder selbst Steine in den Weg. Jannis Kübler sah im Strafraum Rene Eckart, der den Ball per Doppelpass auf den völlig freien Tietz ablegte und der netzte den Ball aus kurzer Entfernung ein (41.). Ein Tor aus dem Nichts katapultierte Jena zurück ins Spiel und den VfR Aalen in der Blitztabelle wieder auf den letzten Platz. Mit der letzten Aktion in Durchgang eins verpasste Schoppenhauer dann die erneute Führung. Sein Versuch wurde allerdings auf der Linie geblockt.

Schnellbacher wählt falsche Variante

Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren in einem nicht hochklassigen Spiel weiter das bessere Team. Belohnte sich aber nicht. Beinahe wäre es dann richtig bitter geworden. Doch Jena setzte seinen gefühlten zweiten Torschuss durch Maximilian Wolfram auch dank Aalens Keeper Daniel Bernhardt ans Außennetz (69.). Sessa leitete schnell auf Andrist weiter, der bediente den eingewechselten Luca Schnellbacher und der wählte die falsche Variante. Denn anstatt selbst abzuschließen, legte er den Ball auf Petar Sliskovic ab und der verpasste das Spielgerät (75.). Dann begann die Schlussoffensive der Aalener. Torben Rehfeldt durfte sich nun als Stürmer versuchen.

Doch weder Thomas Geyer (86.) noch eben jener Rehfeldt waren erfolgreich (90.+3). Als dann besagter Geyer in der letzten Minute der Nachspielzeit den Ball über den Kasten drosch – war das zwölfte Remis des VfR in dieser Saison besiegelt und Fans und Team bedient. „Ich kann die Enttäuschung nachvollziehen“, sagte Schmitt. Es bleiben neun Punkte Rückstand.