Traum geht in Erfüllung

Für die 2013 gegründete Abteilung Stockschützen des Sportvereins Wört geht an diesem Samstag ein lang gehegter Traum in Erfüllung, denn zum ersten Mal kann und darf diese Wörter Abteilung auf Kreisebene einen Wettkampf mit zehn Mannschaften der Stockschützen der 2. Bundesliga Südwest durchführen - nachdem innerhalb des vergangenen Halbjahres die seit vier Jahren bestehenden zwei Stockbahnen um weitere drei Bahnen ergänzt wurden, denn Bundesliga-Wettkämpfe finden nur auf fünf Bahnen statt. Beteiligt sind zehn Mannschaften mit jeweils vier Stockschützen aus Baden-Württemberg darunter die Aalener Eisstockfreunde, Gastgeber SV Wört mit zwei Teams und der ehemals bundesligaerfahrene TV Ebhausen bei Nagold im Schwarzwald, der vor zwei Wochen das Einweihungsturnier in Wört gewann, damit die neue Wörter Anlage schon mal testete und hofft, heute unter den fünf Erstplatzierten zu sein. Denn diese fünf Teams steigen in die erste Bundesliga der Stockschützen auf. Der Wettbewerb startet um 9 Uhr.