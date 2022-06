Trauer um Georg Zeller

Er war über Jahrzehnte eine feste Größe in der Pferdezucht auf der Ostalb, er war der Natur und den Tieren von Kindesbeinen an mit Herz und Leidenschaft zugetan und er war Bauer mit Leib und Seele. Jetzt ist Georg Zeller, der Seniorchef des Haldenhofs in Hofen, nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben.

Bis 1982 betrieb Georg Zeller zusammen mit seiner Frau Annegret, mit der er fünf Kinder hatte, seinen landwirtschaftlichen Betrieb mitten in Hofen zwischen Kirche und Rathaus. Dann erfolgte, genau vor 40 Jahren. die Aussiedlung in den außerhalb des Orts neu erbauten, schmucken Haldenhof. Als vorausschauender Pionier hat Zeller mit seiner Familie schon damals nicht nur auf die Landwirtschaft gesetzt, sondern mit der Obstbaumpflege, der Mosterei und dem Verkauf von Weihnachtsbäumen weitere Betriebszweige aufgebaut. Heute sind diese die Grundlage des Haldenhofs als traditionell handwerklicher Regionalerzeuger und -vermarkter.

Daneben galt Zellers große Leidenschaft den Pferden. Die Reiterei hat er quasi von der Pike auf gelernt, in jungen Jahren war er sehr erfolgreich als Reiter und Fahrer. Später kamen dann auch große Erfolge als Pferdezüchter dazu. Im „Ruhestand“ auf dem Haldenhof, den heute Sohn Robert mit seiner Familie betreibt, waren ihm der Umgang mit Holz und das Schnitzen sehr wichtig.

Neben all dem hat sich Zeller vielfach ehrenamtlich engagiert. 1968 war er Gründungsmitglied der Reitergruppe Hofen und deren Vorsitzender bis 1993, danach wurde er Ehrenvorsitzender. In den 1970er-Jahren gehörte er eine Periode lang dem Ortschaftsrat Hofen an. Lange Zeit fungierte er zudem als zweiter Vorsitzender des Sankt-Georgsvereins Hofen und er war eine zeitlang auch Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Hofen. Bei den Kappelbergchören wirkte er zudem viele Jahre als begeisterter Sänger mit.

Weit über die Grenzen seines Heimatorts hinaus bekannt wurde Georg Zeller aber als langjähriger Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Aalen-Ellwangen. Von 1985 bis 2000 wirkte er in diesem Amt, in dem er alljährlich, neben der Stadt Ellwangen, auch Mitorganisator des Kalten Markts war. Vor seiner Zeit als Vorsitzender gehörte Zeller 20 Jahre lang dem Ausschuss des Pferdezuchtvereins an, danach wurde er dessen Ehrenvorsitzender. Für seine Verdienste um die Pferdezucht und die Traditionsveranstaltung erhielt Zeller 2002 von der Stadt Ellwangen die Kalter-Markt-Medaille.