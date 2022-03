Transporterfahrer flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Eine Streife des Polizeireviers Aalen wollte am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr den Fahrer eines Transporters im Bereich der Straße Am Haldenbach einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als der Fahrer des Kastenwagens dies erkannte, beschleunigte er und versuchte zu flüchten. Er bog zunächst auf einen Feldweg ab und führte seine Flucht anschließend über eine Wiese fort, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Daraufhin verließ der 54-Jährige den Transporter und rannte einen Hügel hinab, um sich der Kontrolle zu entziehen, wurde aber von den Beamten eingeholt. Da der Mann derzeit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und in der Vergangenheit bereits des Öfteren fahrenderweise kontrolliert wurde, wurde die Ortspolizeibehörde informiert. Diese ordnete an, das Fahrzeug des Mannes zu beschlagnahmen. Der Pkw wurde anschließend abgeschleppt, den 54-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.