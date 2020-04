Transporter zu hoch für die Tiefgarageneinfahrt

So war das nicht geplant: Am Samstag, 25. April, hat eine 22-Jährige gegen 20.30 Uhr versucht, mit einem Transporter in eine private Tiefgarage in der Leibnizstraße einzufahren. Allerdings war das Einfahrtstor zu niedrig für den Ford Transit. Er streifte es mit seinem Dach. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 18 000 Euro.