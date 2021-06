Transporter fährt in Schlangenlinien auf der B29.

Am Mittwoch gegen 22.30 Uhr ist dem Polizeirevier Aalen gemeldet worden, dass ein Transporter in auffälliger Fahrweise auf der B29 in Fahrtrichtung Nördlingen unterwegs war. Eine Polizeistreife traf auf Höhe Hüttlingen auf das Fahrzeug und fuhr hinterher. Dabei sahen die Beamten, dass der Transporter immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Zudem blinkte der Fahrer ständig nach links oder rechts und benutzte aus unbekannten Gründen immer wieder seine Lichthupe.

Aufgrund einer möglichen Gefährdung des Gegenverkehrs versuchten die Beamten, das Fahrzeug mittels Haltesignal anzuhalten. Der Fahrer ignorierte dies sowie sämtliche weitere Anhaltezeichen wie Blaulicht, Martinshorn und Hupen. Auf Höhe der Abzweigung zur B290 konnte das Fahrzeug letztendlich gestoppt und der 31-jährige Fahrer kontrolliert werden.

Hierbei konnte im Fahrzeug bereits deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Des Weiteren war der Fahrer komplett desorientiert und verwirrt. Es bestand zudem der Verdacht, dass der Fahrer unter Medikamenteneinfluss beziehungsweise anderer berauschender Mittel stand. Aus diesem Grund wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen.