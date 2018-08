Transporter fährt gegen Frau

In der Dekanstraße ist am Mittwochmittag eine Fußgängerin bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Die Frau war durch ihr Handy abgelenkt, als sie gegen 12.30 Uhr von einem rückwärtsfahrenden Transporter angefahren wurde. Sie hatte nach dem Anprall Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte die Frage noch nicht klären, ob die 49 Jahre alte Frau stand, als sie angefahren wurde oder sie sich in Bewegung befand. Zeugen, die dazu Aufschluss geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aalen, Telefon 07361 / 5240, in Verbindung zu setzen.