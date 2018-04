Training und Fleiß zahlen sich aus

Bei den Nordwürttembergischen Einzelmeisterschaften U 12 in Schwieberdingen haben die Judoka des Aalener Postsportverein starke Leistungen gezeigt und sich die Qualifikation für die Württembergischen Meisterschaften erkämpft.

Bei den stattgefundenen Kämpfen am vergangenen Wochenende zeigten besonders die Mädchen des Aalener Vereins eine perfekte Leistung. Julia Bauder erreichte in der Gewichtsklasse -28 kg Platz drei, Janina Ludwig den vierten -30 kg und Isabella Petrutiu -33kg den fünften Platz. Josefine Lutz kämpfte bis -40 kg, musste sich allerdings ihren Gegnerinnen geschlagen geben und schied aus. Auch Oli Schlipf, der amtierender Bezirksmeister -40 kg, trat an und erzielte in der nächsthöheren Gewichtsklasse -43 kg den dritten Platz. Der vorbildliche Trainingsfleiß der jungen Sportler spiegelte sich damit in starken Ergebnissen wider. Die Judoka mit Platzierungen erkämpften sich die Qualifikation für die Württembergischen Meisterschaften am 12. Mai in Heilbronn. Um sich noch zu steigern und entsprechend vorzubereiten, gehen die jungen Kämpfer im Mai vom 28. April bis 5. Mai ins Trainingslager nach Frankreich. Dort richtet der Partnerverein des PSV, der Judo Club St. Lois, ein Judo-Camp aus.