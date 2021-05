Trainieren an der frischen Luft: Durch Plogging hat auch die Natur etwas vom Sport

Seit einigen Jahren wird das sogennante „Plogging“ in vielen Städten und Ländern immer mehr zu einer Art Natursportart, bei der mit Sport die zunehmende Vermüllung der Landschaft bekämpft werden soll. „Plogging“ setzt sich aus dem schwedischen Wort „plocka“, was übersetzt aufheben bedeutet, und Joggen zusammen.

Kürzlich lang haben die „Lightning Cheerleader“ der Aalener Sportallianz, sich so betätigt, eine willkommene Abwechslung zum Online-Training. Die Abteilungsleitung und die Trainer wollten damit schon den jüngsten Mitgliedern vermitteln, wie wichtig es ist, achtsam mit der Natur umzugehen.

Ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen machten sich die insgesamt über 60 Aktive aller Altersklassen und Trainer auf, um in kleinen Gruppen in unmittelbarer Nähe ihres Wohnorts im Aalener Stadtgebiet den Müll zu sammeln und dabei auch für ihre Fitness etwas zu tun.

Obwohl sich die Sportlerinnen dabei nicht sehen konnten, schuf die Aktion auch unter den Aktiven eine neue Art von Gemeinschaftsgefühl. Mit verschiedenen Challenges, Fotos und Videos konnten sich alle bei ihrem „Naturschutz“ beobachten. Bei ihrer Sammelaktion kamen allerhand Dinge zusammen, die andere Mitmenschen in der Natur entsorgt hatten: Fahrrad- und Motorradreifen, Automatten, Schuhe, aber eben auch ganz normaler Alltagsmüll.

Der zusammen getragene Müll wurde an der Spiesel-Halle in Wasseralfingen gesammelt und am letzten Tag von Mitarbeitern der GOA abgeholt. So war sichergestellt, dass der Müll auch ordnungsgemäß entsorgt wurde.

Der Landkreis, die 42 Kommunen und die GOA haben im Sommer 2020 die Kampagne „Saubere Ostalb“ gestartet. Damit soll die zunehmende Vermüllung eingedämmt werden.