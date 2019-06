Trainerwechsel bei Unterkochen II – Palinkas übernimmt

Zur neuen Kreisliga-Saison übernimmt Sven Palinkas das Traineramt beim B-Ligisten FV 08 Unterkochen II. Er wird damit Nachfolger von Mark Brenner, der aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. Ihm zur Seite wird der aktuelle Co-Trainer David Burkert stehen.

Mit Sven Palinkas, so der Verein, konnte ein junger, engagierter Trainer verpflichtet werden, der in seiner Vita bereits sehr viel Erfahrung als Spieler und auch als Trainer sammelte. Seine Stationen als aktiver Spieler waren unter anderem Dorfmerkingen, Heidenheim II und Schnaitheim. Erste Erfahrungen an der Außenlinie machte er dann als Co-Trainer in Neresheim, wo er 2018 zum Cheftrainer der Bezirksliga-Mannschaft aufstieg und diese bis auf den ersten Platz führte. Unterkochen verspricht sich vom neuen Coach, laut eigenen Angaben, dass die zweite Mannschaft einen Schritt nach vorne macht und eine gute Rolle in der Kreisliga B spielen wird.