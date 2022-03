Trainerteam Muck und Wenzel übernimmt beim SV Dalkingen

Der SV Dalkingen stellt rechtzeitig die Weichen für die neue Saison. Noch vor dem Rückrundenstart hat der SVD um seinen Vorstand Matthias Sperka und Florian Utz das Traineramt bei der Fußball-Kreisliga B-Mannschaft zur kommenden Saison neu besetzt. Das bisherige Trainerteam um Felix Maier und Hans Peter Krusche hat nach mehrjähriger Arbeit selbst den Weg frei gemacht und wird dem Verein in weiterer Funktion dennoch erhalten bleiben.

„Mit Stefan Muck (derzeit Co-Trainer beim SV Lauchheim) und Benjamin Wenzel (FC Ellwangen) konnten wir zwei tolle Charaktere gewinnen, die neben ihrer langjährigen Erfahrung als Spieler nun in das Spieler-Trainergeschäft einsteigen möchten. „Mucki“ bringt dabei seine abgeschlossene B-Lizenz ein und „Benni“ wird ihm als Co-Spielertrainer Assistenz leisten, um so auch Einblicke in Trainerdasein zu gewinnen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben werden Sie unsere Mannschaft erweitern und kameradschaftlich bereichern“, heißt es vonseiten des SVD.

Ein neues Konzept des SVD startete bereits mit Investitionen wie einem neuen Flutlicht am Trainingsplatz und weiterem Trainingsequipment. Eine neue Ausrüstung für die Spieler sowie ein Trainingslager im Sommer in der Fremde sind geplant. „So möchten wir weitere Neuzugänge dazugewinnen aber vor allem die eigenen Spieler motivieren und auf die eigene Jugend setzen, um den SVD zu altbekannter Stärke zurückzubefördern“, erklärt der Verein.