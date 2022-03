Vor dem Start der Rückrunde in der Fußball-Kreisliga B3 herrscht Planungssicherheit im Trainerteam des FC Röhlingen. Cheftrainer Matthias Manz, sowie Co-Trainer Marco Bereth und Torspielertrainer Michael Seibald verbleiben auch für die kommende Saison beim FC Röhlingen.

„Wir sind in Röhlingen sehr glücklich, dass wir mit unserem Trainerteam rund um Matthias Manz auch in der neuen Saison zusammenarbeiten werden“, so Abteilungsleiter Fußball Martin Beerhalter.