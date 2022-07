Trainerlehrgang speziell für Schüler

Schwäbisch Gmünd (an) - Mit der Ausbildungsmaßnahme zum DFB-Juniorcoach möchte der Deutsche Fußball-Bund Jugendlichen die Möglichkeit geben, frühzeitig in die Trainertätigkeit „hineinzuschnuppern“ und erste Erfahrungen zu sammeln. Als zertifizierter DFB-Junior-Coach ist auch ein Einstieg in eine spätere lizenzierte Trainerausbildung möglich.

Neben dem sportspezifischen und fußballerischen Fachwissen, das bei der 40-stündigen Ausbildung im Mittelpunkt steht, spielt das Thema Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle. Die Teilnehmer sollen frühzeitig in die Lage versetzt werden, mit Kindern zu arbeiten, Entscheidungen und Verantwortung zu übernehmen. Als Lehrgangsleiter haben Norbert Stippel und Christian Hauke mit dieser Schüler-Gruppe gemeinsam eine Woche lang gearbeitet. Theorieunterricht wechselte sich dabei mit Praxiseinheiten ab. Mit dabei von Normannia Gmünd: Leonie Marie Barth, Maximilian Gjini, Daniel Kühnle, Luca Sigloch; von der TSG Hofherrnweiler: Levin Pfeifer, Nico Speidel, Tim Seidler; vom TSV Ruppertshofen: Pia-Lorraine Braun, vom 1. FC Stern Mögglingen: Yan Bretzler; vom SV Pfahlbronn: Lukas Wieler; vom 1. FC Donzdorf: Linda Grau; vom TSB Schwäbisch Gmünd: Dzemal Jusic; vom TSV Heubach: Kadir Kizilarslan; von der SG Bettringen: Klemens Möldner