Trainer Tuomas Iisalo bleibt ein Zauberer

Starkes Signal noch vor Beginn der entscheidenden Phase der Saison: Die Basketballer der Crailsheim Merlins haben sich mit ProA-Headcoach Tuomas Iisalo auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

„Tuomas leistet hervorragende Arbeit mit den Spielern. Als noch junger Trainer kann und will er sich aber selbst noch ständig weiterentwickeln. Dafür geben wir ihm die Möglichkeit und das Vertrauen“, so Merlins-Sportdirektor Ingo Enskat. Der 36-jährige Finne ist für die Verantwortlichen daher auch der richtige Mann für die Zukunft, egal ob diese nun Klassenerhalt in der BBL oder neuer Anlauf im Aufstiegsrennen der 2. Basketball-Bundesliga heißt. In den vergangenen beiden Jahren holte er bis dato 52 Siege, nur elf Mal verließen die Merlins den Platz als Verlierer.