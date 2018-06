Trainer für ein Spiel

Das letzte Fußball-Verbandsligaspiel des TSV Essingen in dieser Saison hat es in sich. Zu Gast im Schönbrunnenstadion wird an diesem Samstag um 15.30 Uhr Normannia Gmünd sein, für die es um die Meisterschaft geht. Essingen möchte mit einer guten Leistung dagegen halten und siegen, um den Tabellenplatz sechs zu erlangen, so die Forderung des Sportlichen Leiters Patrick Schiehlen.

Ungewöhnlich auch die Position des Trainers. Nachdem Michael Hoskins für drei Spiele eingesprungen war, übernimmt jetzt noch einmal interimsweise Jens Christ, Trainer der zweiten Mannschaft. „Für mich ist das natürlich eine tolle Sache. Vor allem die Tatsache, dass mir nach einem halben Jahr seitens des Vereins gleich solch ein Vertrauen entgegen gebracht wird, ist nicht selbstverständlich“, sagt Christ, der Ein-Spiel-Trainer des TSV.

Unter der Woche habe man den Rhythmus hochgehalten. „Da gilt es für mich in erster Linie, die Spannung noch hochzuhalten, was nach dem geglückten Klassenerhalt und der Tatsache, dass uns einige Spieler nach dieser Saison verlassen werden, gar nicht so einfach gewesen ist“, so Christ, der in dieser Woche eigentlich jeden Tag im Schönbrunnenstadion anzutreffen war, da er parallel schließlich noch die Zweite betreut. Verletzt ist niemand beim TSV, einzig beim zuletzt kranken Thorben Joos könnte es mit einem Einsatz schwierig werden. „Wir werden die Jungs jetzt noch einmal voll motivieren, damit sie alles raushauen. Es ist aber auch der Wunsch der Mannschaft, sich noch einmal vernünftig vom eigenen Publikum zu verabschieden“, sagt Christ.

Keine Extrawürste

Extrawürste bezüglich der Aufstellung wird es aber nicht geben, sagt Christ. „Ich werde jetzt sicherlich nicht viel ändern in dieser einen Woche. Wenn es das Spiel aber hergibt, dann werde ich sicherlich über die eine oder andere Spielzeit eines Akteurs nachdenken, der dann noch eingesetzt wird.“ Zwei oder drei Veränderungen zur vergangenen Partie werde es vielleicht in der Startaufstellung geben, das Gerüst stehe aber. „Wir werden die Mannschaft so aufstellen, dass wir auch gegen Gmünd gewinnen können. Das wird jetzt keine bunte Abschiedstour werden. Zudem wir natürlich um die Stärke der Normannia wissen, die sicherlich nicht zu Unrecht dort oben steht“, fährt Christ fort. Es ist angerichtet für ein interessantes und vielleicht auch emotionales Fußballspiel. (tsve)