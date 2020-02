Tragödie eines rücksichtslosen Mannes

Goethes „Faust“ ist einer der ganz großen Versuche, die Welt mit den Mitteln des Theaters anschaulich und reflektierbar zu machen. Das Landestheater Tübingen ist am Dienstag, 18. Februar, ab 20 Uhr mit der Tragödie erster Teil in der Aalener Stadthalle zu Gast. Ab 19.35 Uhr gibt es eine Einführung in die Tragödie, die auch Abiturthema ist.

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war „Faust“ im allgemeinen Bewusstsein eine positive Vorbildfigur. Sein unermüdliches Streben galt als Tugend, mögen auch bedauerlicherweise einige Opfer seinen Lebensweg säumen. In den letzten Jahren gewinnt ein ganz anderes „Faust“-Verständnis an Überzeugung: Das Drama wird als Tragödie eines Mannes verstanden, der in seiner rücksichtslosen Erlebnissucht für den modernen Menschen steht. Voller Ungeduld und Ruhelosigkeit, mit einem Riesenhunger nach mehr und immer mehr.

„Faust“ ist aber auch die Tragödie der jungen Frau Margarete, die durch die unbedingte Liebe zu Faust alles verliert und vernichtet wird.