Traditionsautohaus Wagenblast ist insolvent

Das Autohaus Wagenblast hat am Monatg Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Aalen hat den Ulmer Rechtsanwalt Martin Hörmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Betroffen sind sowohl die Auto-Wagenblast GmbH + Co.KG in Aalen und Schwäbisch Gmünd als auch die Auto-Wagenblast Beteiligungs-GmbH in Gmünd. Das Traditionsunternehmen mit vier Standorten in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim beschäftigt rund 220 Arbeitnehmer.

Mehrfach war zuletzt über das Autohaus spekuliert worden. Im März 2019 wurde bereits der Standort Giengen geschlossen. Im Oktober hieß es, das Autohaus stünde zum Verkauf.

Von mehreren Interessenten war die Rede. Im Januar wurde bekannt, dass das Autohaus Wagenblast seinen Servicebetrieb in Westhausen an die Koch-Auto-Gruppe mit Sitz in Schwäbisch Hall verkauft hat.

Den Verkauf des Servicebetriebs hatte Wolfgang Röhsner, Geschäftsführer der Wagenblast-Gruppe, so begründet: „Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim.“

Weitere Verkäufe seien nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen. Und weiter: Es sei kein Geheimnis, dass für das Unternehmen eine Nachfolgeregelung gesucht werde.