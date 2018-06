In der Weststadt bildet der Faschingsball des Sängerkranzes eine langjährige Tradition: Im eigenen Sängerheim in Hofherrnweiler begrüßte Hartmut Enzinger das Publikum und führte durch das Programm. Im dekorierten und gut besuchten Vereinsheim gab pünktlich um 19.30 Uhr die bekannte Musikband „Kir Royal“ den Auftakt. Anschließend folgte der Gardetanz der TSG Kindergarde und dem Funkenmariechen Luisa. Einstudiert wurden die Tänze durch Julia Eberhard, Tina Rieger und Tanja Pfeifer. Der gemischte Chor der Chorvereinigung-Sängerkranz sang stimmungsvolle Lieder und Potpourris. Dann folgte der 1. Vorsitzende Bruno Dolderer mit dem humorvollen Vortrag „Unterm Narrrenkäpple“. Die TSG Gardedamen unter Caro Maile präsentierten Gardetanz. Als eine Oma trat Traudl Dolderer in die Bütt sowie Wilfried Götting mit einem Vortrag. Den Höhepunkt und Abschluss der Vorträge machten die „WestSide-Daddys“ als Außerirdische, einstudiert von Lilli Roth.

FOto: Privat

Am Fastnachtsdienstag, 28. Februar, wird das Sängerheim-Team den Kehraus mit Kuttelessen im Sängerheim in Hofherrnweiler gestalten. Zum Tanz wird Alleinunterhalter „Sascha“ aufspielen. Beginn ist gegen 15 Uhr.