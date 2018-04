Träger ziehen bei Kita-Ausbau mit

Das DRK will die erst jüngst in der ehemaligen Hofackerschule eröffnete Kita „Abenteuerland“ um zwei Gruppen erweitern, der Verein Aufwind will ebenfalls zwei weitere Kita-Gruppen schaffen, und der Verein Freie Waldorfschule will seinen geplanten Kita-Neubau im Hirschbach nun offenbar angehen: Der dringend notwendige Ausbau der Kapazitäten zur Kinderbetreuung in Aalen geht voran. Dafür hat es am Donnerstag im Gemeinderat viel Lob an alle Kita-Träger gegeben. Und die notwendigen Beschlüsse.

Die angedachten Vorhaben zeigten, dass sich Stadt und Träger gegenseitig aufeinander verlassen könnten, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Senta D’Onofrio. Ähnlich äußerte sich auch ihr CDU-Gegenüber Thomas Wagenblast. Er sah einen Grund für das zügige Vorankommen beim Kita-Ausbau in der Vielfalt der Aalener Trägerlandschaft. Alle hätten zudem erkannt, dass ausreichend Kita-Plätze inzwischen ein „knallharter Standortfaktor“ seien und am Ende auch alle profitieren könnten.

Zugestimmt hat der Gemeinderat folgenden Vorhaben und der damit verbundenen finanziellen Unterstützung durch die Stadt:

32 weitere Plätze beim DRK

Der DRK-Kreisverband Aalen will seine erst zum 1. April in Betrieb genommene Interimskita „Abenteuerland“ in der ehemaligen Hofackerschule in Modulbauweise schon erweitern. Ab 1. September könnten dadurch zehn weitere U3-Plätze und 22 zusätzliche Ü3-Plätze zur Verfügung stehen. Die notwendigen Baumodule sollen im Rahmen der Betriebskosten angemietet werden, die Stadt wird sich an den notwendigen vorbereitenden Baumaßnamen mit dem üblichen Investitionskostenzuschuss beteiligen. Außerdem wird vereinbart, dass die Stadt, falls sie die Kita „Abenteuerland“ nach drei Jahren (mit Fertigstellung der geplanten sechsgruppigen DRK-Kita „Lummerland“ auf dem Stadtoval) selber weiterführt, den Investitionskostenanteil des DRK mit 50 Prozent auslöst.

Aufwind schafft zusätzlich Platz

Der Verein Aufwind will in seinem Kinderzentrum im Bertha-von-Suttner-Weg ebenfalls zwei weitere Kita-Gruppen einrichten – ebenfalls zehn weitere U3-Plätze und 22 zusätzliche Ü3-Plätze. Dafür will der Verein sowohl seine Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) als auch seine Hort-Gruppe auslagern. Die IFF soll ab 1. September ihren Sitz in den ehemaligen, der Stadt gehörenden Notariatsräumen im Unterkochener Rathaus haben. Die Hortgruppe soll als Übergangslösung an der Grauleshofschule unterkommen. Das Amt für Soziales, Jugend und Familie der Stadt erwägt, dafür bei der Schule einen Modulbau zu erstellen. Eine endgültige Lösung soll dann gemeinsam gefunden werden. Außerdem hat der Verein Aufwind gegenüber der Stadt die Bereitschaft signalisiert, einen Kita-Neubau mit drei Gruppen zu erstellen.

Waldorf: Kitas und Schulräume

Der Verein Freie Waldorfschule Aalen will seinen schon länger beabsichtigten Neubau im Hirschbach nun umsetzen. Dazu gehören eine zweigruppige Kita, eine Naturkita sowie ein Schulgebäude für Werk- und Technikräume als Erweiterung der bestehenden Waldorfschule. Die konkreten Planungen sollen mit der Stadt nun zügig abgestimmt werden, dem Gemeinderat soll dann der Antrag zur Bezuschussung des Bauvorhabens vorgelegt werden. Seinen immer noch bestehenden Kaufauftrag an die Stadt für ein Baugrundstück an der Zeppelinstraße zur Errichtung eines Waldorfkindergartens hat der Gemeinderat am Donnerstag per Beschluss aufgehoben. Dort sollte nach den ursprünglichen Überlegungen des Vereins Freie Waldorfpädagogik einmal eine neue Kita entstehen.