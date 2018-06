Toyota prallt ungebremst auf stehenden Opel

Nahezu ungebremst ist ein 27-Jähriger am gestrigen Donnerstag, 6. September, um 17.20 Uhr in der Stuttgarter Straße mit seinem Toyota auf eine Opel aufgefahren, der in Höhe der Einmündung Obere Wöhrstraße wegen einer roten Ampel halten musste. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Kreuzungsbereich geschoben, dessen 35-jährige Fahrerin und ihr 13-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher, der das stehende Fahrzeug wohl aus Unachtsamkeit übersehen hatte, blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro.