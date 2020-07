Tour Ginkgo radelt 100 000 Euro für den Bunten Kreis ein

Im vergangene Jahr hatte sie wieder im Ostalbkreis stattgefunden, die Tour Ginkgo. Eine Fahrradtour mit prominenter Beteiligung, die Spenden für hilfsbedürftige Kinder einsammelt. 2019 wurden alle Gemeinden angefahren, die an der Remstalgartenschau teilgenommen hatten, von Ludwigsburg über Rems-Murr bis zum Ostalbkreis.

Wie sehr sich die letztjährige Tour gelohnt hatte, wurde bei der Spendenübergabe in der Pflegeschule des Stauferklinikums bekannt. Stolze 100 000 Euro konnte Christiane Eichenhofer, Initiatorin der Tour Ginkgo und Namensgeberin der Stiftung, an den Bunten Kreis übergeben. Dr. Jochen Riedel nahm die Summe stellvertretend für den Bunten Kreis entgegen. „Ich bin überwältigt“, sagte der Chefarzt bei der Übergabe.

Zuvor hatte die Personalvorsitzende der Kliniken Ostalb, Sylvia Pansow, bereits den Helfern des Bunten Kreises herzlich gedankt. Landrat Klaus Pavel nannte es mit Blick auf die Mitarbeiter des Bunten Kreises „großartig, was Sie über viele Jahre auf die Beine gestellt haben“. Es gebe kaum etwas Schlimmeres als kranke Kinder. Das werde im Krankheitsfall sowohl Eltern als auch Großeltern bewusst. Der Bunte Kreis sei eine einzigartige Organisation, die genau an dieser Stelle helfe. Der Landrat dankte allen Vereinen, Schulen, Firmen und privaten Unterstützern für die vielen Aktionen, die zugunsten der Tour Ginkgo stattgefunden hatten. Er hob dabei stellvertretend die Initiative Mutlangens hervor, bei der die Unterstützung der gesamten Gemeinde besonders beeindruckend war.

Die Freude über die Spendensumme für die Ostalb war Christiane Eichenhofer selbst anzusehen. In einer Präsentation ließ sie die Tour Ginkgo 2019 nochmal einmal für die rund 30 geladenen Gäste Revue passieren. Angefangen vom ersten Stopp am Stauferklinikum bis zum Finale entlang der Remstalgartenschau. „Wir haben es geschafft, alle Orte, die an der Remstalgartenschau beteiligt waren, anzufahren“, berichtete Christiane Eichenhofer. „Das Tolle ist wirklich, wie sehr jeder Einzelne und jede Aktion dazu beiträgt, dass so eine Unterstützung für kranke Kinder zusammenkommen kann“, so Eichenhofer. An die Mitarbeiter des Bunten Kreises gerichtet sagte sie: „Hut ab, wie ihr den Bunten Kreis an der Klinik aufgezogen habt“.

Und auch der Landrat bekam ein besonderes Kompliment: „Ich werde Sie vermissen Herr Pavel“, sagt Eichenhofer. „Sie haben nicht nur zwei Mal die Tour Ginkgo im Ostalbkreis ermöglicht, sondern uns auch immer Türen und Tore geöffnet, wenn wir an anderer Stelle nicht weiterkamen“.

Die Grundkosten der Christiane Eichenhofer-Stiftung können durch langjährig verbundene Paten und Sponsoren gedeckt werden. Dadurch kommt jeder gespendete Euro in der Region an. Verteilt wurden die Spenden an die Hilfsorganisationen der drei Landkreise genau nach der Region, in der Sie während der Tour gesammelt wurden. „Die 100.000 Euro, die jetzt an den hiesigen Bunten Kreis gehen, kamen einzig durch Spenden aus dem Ostalbkreis zustande“ berichtete Christiane Eichenhofer.

Dass damit neben dem Bunten Kreis Schwäbisch Gmünd auch der Bunte Kreis Aalen gemeint ist, war Chefarzt Dr. Riedel wichtig. „Wir arbeiten zusammen. Deshalb kommt jeder Euro Kindern in der gesamten Region zugute“, stellte Riedel fest. Er dankte der ebenfalls aus Lorch stammenden Christiane Eichenhofer für ihr unglaubliches Engagement und die Unterstützung für schwerkranke Kinder. Nicht zuletzt sei sie dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Ebenso wie Landrat Klaus Pavel. „Sie beide sind einfach Macher“, so Riedel.

Durch die Pandemie wird in diesem Jahr keine Tour Ginkgo stattfinden können. Christiane Eichenhofer hofft, dass 2021 wieder eine Tour stattfinden kann. „Vielleicht kommen wir irgendwann auch wieder in den Ostalbkreis, so Eichenhofer. Und mit einem Blinzeln an Dr. Joachim Bläse gewandt: „Vielleicht dann auch wieder mit der gleichen Unterstützung, die wir bisher hatten.“